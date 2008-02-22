Их путь тернист и труден

Жители улицы Подгорной Могилёва уже 3 года ждут, когда отремонтируют ветхую деревянную лестницу.

В Могилёве есть так называемые верхние и нижние улицы: Подгорная - нижняя. Здесь расположен жилой сектор. Остальная цивилизация - школа, детсад, больница и магазины Подгорной - на горе . Туда ежедневно пытаются добраться сотни могилевчан. Самый короткий маршрут - 4-х слойная деревянная лестница.

Этот путь местные жители называют - 100 метров ада. Чтобы добраться до олимпа, им ежедневно приходится преодолевать десятки ступенек. Особенно нелегко приходится зимой в гололёд. Жители падают, поднимаются и вновь падают. Кто то скажет - экстрим, а для кого то хождение по мукам - очень плохая лестница, не лестница, а настил.

Моложе были, так об эту лестницу каблуки ломали - конечно, это не современная жизнь, обещают новую - до сих пор ждём, сделали много, но лестницу надо переделать.

Обещанного, как известно, 3 года ждут. Именно столько жители Подгорной пытаются достучаться до чиновников. И письма писали, и лично приходили. Пока - безрезультатно В Дорожно -мостовом предприятии нашей съёмочной группе рассказали, что в 2008 в проект программы по капитальному ремонту и строительству на этот год лестницу включили.

Из нижнего города в верхний кроме этой ведут ещё 6 лестниц, но расстояние между ними почти полкилометра. Так что жители продолжают старую полосу препятствий и надеятся, что их голос из оврага ского услышат.

