Их призвание - помощь защита слабых. Их цель - сохранить мир на Земле

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

Он празднуется с 1953 года в день рождения Анри Дюнана, швейцарского общественного деятеля, инициатора основания этой международной организации.

В нашей республике история существования Красного Креста фактически началась 140 лет назад. Сохранились исторические документы, свидетельствующие о добровольной деятельности первых дружин сестер милосердия в Гродно и Могилеве. А 86 лет назад было основано Белорусское общество Красного Креста, которое откликнулось на призыв основателя движения Анри Дюнана, и стало помогать больным, одиноким и беженцам.

И сегодня же в Беларуси стартует традиционный месячник Красного Креста. В нынешнем году он проходит под девизом "Белорусский Красный Крест - детям". Во всех регионах республики до 1 июня запланированы благотворительные мероприятия, молодежные и волонтерские акции, кампании по посадке деревьев. Будет организован сбор художественной литературы, оргтехники, игрушек, обуви, а также пожертвований от населения и организаций для воспитанников детских домов, детей-инвалидов, ребят из неблагополучных семей и других социально незащищенных слоев населения.