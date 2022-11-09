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Их покупают в качестве сувенира. Показываем производство рушников

09 ноября 2022 10:27
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Новости Беларуси. Белорусское ткачество, через традиции к современности. С чего все начиналось и как сейчас выглядит современное предприятие? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, из чего изготавливают слуцкие пояса, а также увидим, какие технологии применяются при изготовлении льняного волокна.

Еще один предмет обыденного, но в то же время праздничного назначения, который выступал в качестве дара и оберега, – рушник. Обрядовые функции его во многом аналогичны полотенцу. Сейчас его покупают в качестве сувенирной продукции. Производство его – также сложный процесс. Выкраивается вначале полотно, для изготовления его используется лен, затем создается рисунок вышивки. Процесс нанесения может занять от пары минут до нескольких часов.

Их покупают в качестве сувенира. Показываем производство рушников-1

Ангелина Валькович, корреспондент:
Из такого готового полотна у нас получится восемь рушников. Этот процесс происходит вручную. Разрезается ножницами.

Обрабатывается рушник вручную. Затем расческой вычищают нити, лишние обрезают.

Ангелина Валькович:
Теперь наш рушник осталось проутюжить и упаковать.

Готовое изделие относят на проверку. Контролера качество устроило, поэтому смело клеим наклейку и упаковываем.

Их покупают в качестве сувенира. Показываем производство рушников-4

Ассортимент фабрики настолько велик, что глаза разбегаются. Это и одежда с вышивкой, и столовые комплекты, рушники, куклы, сувениры, сценические костюмы, покрывала и даже аксессуары для мобильных телефонов. При этом ни одна товарная позиция на складе не задерживается. Нам не хватило и дня, чтобы ознакомиться со всей продукцией и более подробно изучить технологический процесс. Зато стало понятно, насколько ценным является такое производство, и радостно, что культурное наследие есть кому сохранить.

«Все теперь покупают из натуральных волокон». Какие подушки по качеству лучше – подробности здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Ангелина Валькович # Фотофакт

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