Их покупают в качестве сувенира. Показываем производство рушников
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Еще один предмет обыденного, но в то же время праздничного назначения, который выступал в качестве дара и оберега, – рушник. Обрядовые функции его во многом аналогичны полотенцу. Сейчас его покупают в качестве сувенирной продукции. Производство его – также сложный процесс. Выкраивается вначале полотно, для изготовления его используется лен, затем создается рисунок вышивки. Процесс нанесения может занять от пары минут до нескольких часов.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Из такого готового полотна у нас получится восемь рушников. Этот процесс происходит вручную. Разрезается ножницами.
Обрабатывается рушник вручную. Затем расческой вычищают нити, лишние обрезают.
Ангелина Валькович:
Теперь наш рушник осталось проутюжить и упаковать.
Готовое изделие относят на проверку. Контролера качество устроило, поэтому смело клеим наклейку и упаковываем.
Ассортимент фабрики настолько велик, что глаза разбегаются. Это и одежда с вышивкой, и столовые комплекты, рушники, куклы, сувениры, сценические костюмы, покрывала и даже аксессуары для мобильных телефонов. При этом ни одна товарная позиция на складе не задерживается. Нам не хватило и дня, чтобы ознакомиться со всей продукцией и более подробно изучить технологический процесс. Зато стало понятно, насколько ценным является такое производство, и радостно, что культурное наследие есть кому сохранить.
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