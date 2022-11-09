Их покупают в качестве сувенира. Показываем производство рушников

Новости Беларуси. Белорусское ткачество, через традиции к современности. С чего все начиналось и как сейчас выглядит современное предприятие? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, из чего изготавливают слуцкие пояса, а также увидим, какие технологии применяются при изготовлении льняного волокна.

Еще один предмет обыденного, но в то же время праздничного назначения, который выступал в качестве дара и оберега, – рушник. Обрядовые функции его во многом аналогичны полотенцу. Сейчас его покупают в качестве сувенирной продукции. Производство его – также сложный процесс. Выкраивается вначале полотно, для изготовления его используется лен, затем создается рисунок вышивки. Процесс нанесения может занять от пары минут до нескольких часов.