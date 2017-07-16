Игры онлайн с азартом: как не допустить у детей маниакального увлечения компьютерными играми

Новости Беларуси. Цифровые площадки содержат не только огромный потенциал для развития цифровой экономики. Еще и бездонный потенциал для цифровой преступности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трудно представить ребенка, играющего в казино. А вот в Интернете это уже происходит. Сложился огромный рынок детских азартных игр. Ребенок-первоклашка может в два клика проиграть деньги. Цифровые казино маскируются под обычные компьютерные игры и грабят игроков. Его увлечение кто-то сочтет чудачеством, правда, безобидным. Бродить по лабиринтам, стрелять и переходить на новый уровень – в этом ничего плохого нет. Из реального мира в игровой Артем переселяется уже 6 лет. Только вот просто масштабными баталиями дело не ограничивается. Реальные деньги здесь же он переводит в виртуальные.

Артем Палей:

Нравится оружие, «калаш». Красиво выглядит. Скины – внешний вид. Обязателен саб-набор. Подарки друзьям можно. За пять лет около 40 миллионов белорусских рублей. На популярных игровых платформах коммерция – 24 часа в сутки. На первый взгляд, здесь многое условно бесплатно. Дополнительные блага выдаются отнюдь не за доблестные усилия по спасению виртуального мира. Есть раздел платных бонусов. Иногда крутые дополнения дают все же бесплатно, но только при покупке чего-то более дорогого. К игре присоединяются и дети. А вот мировые примеры: 7-летний британец на прокачку виртуальных динозавров спустил деньги родителей – около 6 тысяч долларов; еще один британец, 5-летний Дэнни Китчен, за 10 минут успел потратить на игру более 2 тысяч долларов. А в Китае семья и вовсе продала детей, чтобы купить виртуальные предметы из игры. Жители Минска:

К онлайн-покупкам я отношусь крайне отрицательно, именно в играх. Потому что платить деньги за пиксели – это не совсем разумно. Я играю в ходилку-бродилку. Чтобы ее скачать, мне нужно было снять деньги с телефона. Мне разрешили родители. Когда оно затягивает, и ты куда-то там вкладываешь, ты пытаешься потом думать, как там что-то отбить. И, получается, это зависимость. Дети, вкладывая деньги, еще больше туда влазят. Нужно больше уделять времени спорту и учебе, чем стрелялкам. Как зомби сидят, уткнувшись в этот монитор, и психуют же. Мы своих детей ограждаем от этого, и мы сами закрываем эти сайты для того, чтобы они там не сидели. И все же как обезопасить детей, чтобы примеры других не стали своими? За организацию незаконных азартных игр предусмотрена ответственность. Но на деле онлайн-игры к таким не относятся. Да и привлечь владельцев сайтов невозможно. Выход – блокировка доступа к сайтам-организаторам.

Наталия Макеева, адвокат:

Игры, о которых идет речь в данном случаем, не относятся к категории азартных игр. Поэтому на них не распространяются определенные ограничения. Соответственно, действие несовершеннолетних детей в сети Интернет, в том числе и по онлайн-играм, возложено только на самого родителя. Есть понятие возрастной маркировки. Она должна быть, сейчас новый закон. Но, к сожалению, эти онлайн-игры не зарегистрированы в Беларуси и подействовать на них мы не можем.

Виктор Ковалев, стример:

Грубо говоря, ты проходишь регистрацию – ты играешь. А когда ты проходишь регистрацию, тебе надо отправить какие-то формы, заполнить что-то, это слишком долго. Поэтому в основном обходятся вопросом «Сколько вам лет?» Мне 18. Хорошо. Все. То есть официально ребенок сказал, что ему 18. Редко когда проверяется. У тебя есть аккаунт. На нем есть деньги. А откуда они берут, не особо кого-то волнует. То есть это вопрос родителей. Интерес к игре подогревают стримеры. Они помогают пройти уровень или «прокачать» героя. В качестве «спасибо» некоторые оформляют платную подписку на их видеоблоги. Виктор – стример с двухлетним стажем. Сегодня игра для него стала еще и киберспортом. В виртуальном мире – по 55 часов в неделю. Виктор Ковалев, стример:

Когда ты стримишь, ты стримишь за идею. Изначально все это делается просто ради удовольствия. Все монетизируется за счет платных подписок. То есть человек хочет поддержать стримера, оформляет платную подписку. Получает, грубо говоря, смайлики в чат от стримера, получает определенную иконку себе в чат. И все. Он ничего толком не имеет. А стример получает немножечко денег. На игровых сайтах сотни развлечений на вкус, возможность обмениваться платными предметами, срывать джек-пот и делать ставки на киберспорт. У 15-летнего Ивана их уже около 60. И только 16 – в проигрыше.

Иван Бутенко:

Бывает, и обманывают, меня как-то обманули на ставках. Сейчас очень популярная вещь – это поддельные матчи, когда команда специально проигрывает и зарабатывает с этого деньги. На ее проигрыш ставят. Мне человек сказал, что у него есть информация об этих матчах. Он просто кинул меня в черный список и игнорирует. Ладно еще так. Бывает страшнее. Когда невинное хобби перерастает в манию и от игры уже не оторваться. Специалисты уверены: все происходит постепенно, между здоровьем и болезненным пристрастием очень тонкая грань.