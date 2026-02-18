Игры, экскурсии, выставки – чем заняться ребёнку на допканикулах

Игры, экскурсии и интерактивные выставки: во время дополнительных каникул для учеников первых двух классов учреждения образования подготовили разнообразную программу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльской средней школе № 2 работает оздоровительный лагерь «Город детства». Каждый день посвящен определенной теме: здоровью, безопасности, дружбе. Также проходят спортивные мероприятия, чтобы отдых был не только интересным, но и полезным. Всего в лагере отдыхают более 40 учеников начальной школы.

Инга Бердник, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель воспитательно-оздоровительного лагеря Средней школы № 2 имени Тишки Гартного Копыля:

В нашем учреждении образования создана действительно комфортная, безопасная и интересная среда для отдыха наших ребят. Во время оздоровительной кампании мы всегда активно сотрудничаем с социокультурными учреждениями города Копыля. Посещаем Копыльскую центральную библиотеку, районный центр культуры, Дом детского творчества.