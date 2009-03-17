Игорный бизнес в Беларуси необходимо взять под жесткий контроль

Такое мнение высказал в Минске директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Валерий Ярошевский.

Одна из наиболее серьезных проблем в игорном бизнесе – это попытки легализации доходов, полученных преступным путем. Так, один гражданин практически еженедельно выигрывал в одном из белорусских казино по 100 миллионов рублей. По мнению международных экспертов, контроль за слишком везучими игроками – единственный выход, который сократит случаи отмывания "грязных" денег.

В прошлом году финансовая милиция раскрыла 15 преступлений в сфере "отмывания" денег, полученных криминальным способом. В числе основных источников нелегальных доходов оказалась незаконная предпринимательская деятельность. Преступные суммы достигали сотен тысяч долларов.