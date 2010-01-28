Игорь Сукач: Неправильно говорить, что вопросы безопасности только сейчас стали беспокоить общественность

Почему в последнее время большинство мировых стран стало гораздо серьезнее подходить к вопросам интернет-безопасности? В студии СТВ — генеральный директор одного из белорусских операторов передачи данных.

— Недавно власти Германии обратились к гражданам по вопросу использования интернет-браузеров, а США создали службу кибервойск в рамках военно-морских сил для обеспечения защиты от интернет-угроз…

— Пользователи Интернета сегодня составляют значительную часть населения. Все предприятия и учреждения давно уже подключены к сети, пользуются ею и публикуют в Интернете свои материалы. Точка подключения к сети потенциально может служить точкой входа во внутренние сети, в которых могут быть расположены, к примеру, государственные секреты. Неправильно говорить о том, что вопросы безопасности только сейчас стали беспокоить общественность, правоохранительные органы и даже государство. Они всегда стояли на переднем плане с тех пор, как появился Интернет.

— Понятно, что многочисленные интернет-технологии предоставляют нам не только множество возможностей, но и таят в себе не меньше проблем. Что с вашей точки зрения нужно сделать для того, чтобы плюсов было больше, чем минусов?

— Я всегда провожу аналогию с телефонной связью, поскольку мы настолько к ней привыкли, что она стала неотъемлемой частью нашей жизни. Если человек очень часто разговаривает по телефону, то это считается нормальным, а вот если он постоянно пользуется Интернетом, то почему-то это плохо. Я считаю, что Интернет нужно развивать. Причем развивать те возможности, без которых в самое ближайшее наши пользователи уже не смогут представлять свою жизнь.

— В мире наблюдается тенденция по изменению портрета среднестатистического интернет-пользователя. А какой он в Беларуси?

— Однозначно можно сказать, что пользователь взрослеет. Еще лет 10 назад Интернетом пользовалась, в основном, молодежь. Теперь эти люди повзрослели, их интересы в сети поменялись. С одной стороны, лавинообразно увеличивается количество пользователей, с другой стороны, потребности, которые пользователи удовлетворяют через Интернет, требуют все большей пропускной способности.