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Игорь Шуневич: «Нисходящий тренд имеют все основные и наиболее значимые виды преступлений»

03 марта 2018 19:17
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Новости Беларуси. Вечером 3 марта ветеранов службы и действующих сотрудников милиции пригласили на торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 марта в Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении

В канун Дня милиции в праздничной обстановке собравшихся поздравил руководитель ведомства Игорь Шуневич.

Игорь Шуневич: «Нисходящий тренд имеют все основные и наиболее значимые виды преступлений»-1

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
В истекшем году у граждан Республики Беларусь было значительно меньше поводов обращаться к нам за охраной и защитой своих прав и законных интересов. Меньше погибло людей от преступных посягательств.

Такой же нисходящий тренд имеют и все основные и наиболее значимые виды преступлений – тяжкие телесные повреждения, убийства, разбой и так далее. То есть то, что серьезно влияет на криминогенную ситуацию в стране.

На мой взгляд именно эта стабильность и обеспечение приемлемой безопасности наших граждан – это основное достижение, которое повторяется из года в год.

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Игорь Шуневич

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