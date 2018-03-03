Игорь Шуневич: «Нисходящий тренд имеют все основные и наиболее значимые виды преступлений»

Новости Беларуси. Вечером 3 марта ветеранов службы и действующих сотрудников милиции пригласили на торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 марта в Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении
В канун Дня милиции в праздничной обстановке собравшихся поздравил руководитель ведомства Игорь Шуневич.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
В истекшем году у граждан Республики Беларусь было значительно меньше поводов обращаться к нам за охраной и защитой своих прав и законных интересов. Меньше погибло людей от преступных посягательств.
Такой же нисходящий тренд имеют и все основные и наиболее значимые виды преступлений – тяжкие телесные повреждения, убийства, разбой и так далее. То есть то, что серьезно влияет на криминогенную ситуацию в стране.
На мой взгляд именно эта стабильность и обеспечение приемлемой безопасности наших граждан – это основное достижение, которое повторяется из года в год.