Прямой эфир

Игорь Сергеенко: сегодня находимся на переднем крае войны уже за историческую правду

03 июля 2021 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: если мы не защитим историю, то завтра этот Курган сравняют с землёй

Игорь Сергеенко: сегодня находимся на переднем крае войны уже за историческую правду-1

Это один из символов нашей Великой Победы. К появлению памятного монумента причастны не только профессиональные архитекторы и строители, но и обычные люди. Все те, кто посчитал своим долгом сделать вклад в создание мемориала, один за другим приносили сюда по горсти земли. Значительная же часть возвышенности холма насыпана землей, привезенной с мест боев и городов-героев.

Александр Лукашенко: день освобождения Минска стал предвестником всей нашей Победы в 1945-м

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня находимся, опять же, на переднем крае, но войны уже за историческую правду, за историческое прошлое, на переднем крае информационной войны. Когда предпринимаются попытки переписать историю, исказить, умолить вклад советского народа, в том числе наших белорусов, в эту Великую Победу. И приходит новое поколение, уходят ветераны. И поэтому сегодня важно не потерять ту нить, не потерять ту историческую правду. Продолжать ее, наполнять новым содержанием, открывать новые страницы и давать отпор противникам.

# День Независимости # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»
03 июля 2021 19:40

Звания Героя СССР были удостоены 2438 участников сражения. Рассказываем о Лоеве – городе, где лежат истоки операции «Багратион»

Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»
03 июля 2021 19:32

Во сколько начнётся салют 3 июля и когда закончится концерт? Вот что ещё будет происходить у стелы «Минск – город-герой»

Президент Беларуси: если мы не защитим историю, то завтра этот Курган сровняют с землёй
03 июля 2021 19:26

Президент Беларуси: если мы не защитим историю, то завтра этот Курган сровняют с землёй