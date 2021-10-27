Игорь Сергеенко проведёт личный приём граждан в Вилейке

Новости Беларуси. Представители госорганов продолжают помогать в решении проблем белорусов. Личные приемы граждан и прямые телефонные линии зарекомендовали себя как эффективный формат в работе с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 27 октября обратиться со своими вопросами можно будет к председателю Совета Республики. Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию. Приниматься звонки будут с 10:00 до 13:00.