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Игорь Сергеенко проведёт личный приём граждан в Вилейке

27 октября 2021 06:25
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Новости Беларуси. Представители госорганов продолжают помогать в решении проблем белорусов. Личные приемы граждан и прямые телефонные линии зарекомендовали себя как эффективный формат в работе с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Сергеенко проведёт личный приём граждан в Вилейке-1

Так, 27 октября обратиться со своими вопросами можно будет к председателю Совета Республики. Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию. Приниматься звонки будут с 10:00 до 13:00.  

Игорь Сергеенко проведёт личный приём граждан в Вилейке-4

А глава Администрации Президента сегодня отправится в Вилейку. Игорь Сергеенко примет участие в заседании исполкома и проведет личный прием граждан и юридических лиц. Встреча начнется в 12 часов.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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