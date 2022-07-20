Игорь Сергеенко проведёт личный приём граждан в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Представители власти продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июля во время рабочей поездки в Дзержинский район глава Администрации Президента Беларуси пообщается с жителями. Чтобы попасть на встречу в райисполком, необходима предварительная запись. Она ведется по телефону.

После приёма граждан, глава Администрации Президента примет участие в открытии обновленной службы «Одно окно». Также Игорь Сергеенко примет участие в заседании райисполкома.