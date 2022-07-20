Прямой эфир

Игорь Сергеенко проведёт личный приём граждан в Дзержинском районе

20 июля 2022 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители власти продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Сергеенко проведёт личный приём граждан в Дзержинском районе-1

21 июля во время рабочей поездки в Дзержинский район глава Администрации Президента Беларуси пообщается с жителями. Чтобы попасть на встречу в райисполком, необходима предварительная запись. Она ведется по телефону.  

После приёма граждан, глава Администрации Президента примет участие в открытии обновленной службы «Одно окно». Также Игорь Сергеенко примет участие в заседании райисполкома.  

# Прием граждан # общество # Игорь Сергеенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 июля Наталья Кочанова целый день проводит личный приём граждан в здании Сената
20 июля 2022 10:01

20 июля Наталья Кочанова целый день проводит личный приём граждан в здании Сената

Все вопросы будут обсуждены. Как попасть на личный приём к Сергею Сивцу?
20 июля 2022 09:00

Все вопросы будут обсуждены. Как попасть на личный приём к Сергею Сивцу?

«По старинке, на зуб не определишь». Как понять, что зерно готово к уборке?
20 июля 2022 08:58

«По старинке, на зуб не определишь». Как понять, что зерно готово к уборке?