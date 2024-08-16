Игорь Сергеенко принял участие в заседании Поставского райисполкома

Предметно остановились на двух темах: создание комфортных условий для жизни на территории Куропольского сельского совета и развитие предпринимательства в районе. В 2024 году территория сельсовета увеличилась. В его ведении – 60 населенных пунктов. И хотя в половине из них численность населения не превышает десяти человек, они также должны быть обеспечены качественным обслуживанием – медицинским, транспортным, торговым. Здесь есть пробелы. Поступают жалобы на скудный ассортимент автолавок и магазинов, недовольны жители и качеством питьевой воды. Но вопросы решаются.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Достаточно остро стоит вопрос со строительством станции обезжелезивания. В частности, на территории данного сельского совета одна станция вступила в строй, завершение второй планируется к концу года. По этому вопросу люди также обращались ко мне в ходе личного приема. Эта работа будет продолжена на территории Поставского района и в следующем году. К работе торговли сегодня высказывалась серьезная критика, в первую очередь, потребобществу. Я бы хотел обратиться к руководству Белкоопсоюза, чтобы они обратили внимание на работу потребкооперации в Витебской области, в частности в Поставском районе, где сегодня удельный вес в торговле потребкооперации 5 %. Ряд помещений пустуют, многие магазины закрываются.