Игорь Сергеенко принял участие в заседании Поставского райисполкома
От качества жизни в небольших сельских населенных пунктах зависит закрепляемость молодых специалистов. Об этом, подводя итог заседания Поставского райисполкома, заявил председатель Палаты представителей – уполномоченный главы государства по Витебской области Игорь Сергеенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предметно остановились на двух темах: создание комфортных условий для жизни на территории Куропольского сельского совета и развитие предпринимательства в районе. В 2024 году территория сельсовета увеличилась. В его ведении – 60 населенных пунктов. И хотя в половине из них численность населения не превышает десяти человек, они также должны быть обеспечены качественным обслуживанием – медицинским, транспортным, торговым. Здесь есть пробелы. Поступают жалобы на скудный ассортимент автолавок и магазинов, недовольны жители и качеством питьевой воды. Но вопросы решаются.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Достаточно остро стоит вопрос со строительством станции обезжелезивания. В частности, на территории данного сельского совета одна станция вступила в строй, завершение второй планируется к концу года. По этому вопросу люди также обращались ко мне в ходе личного приема. Эта работа будет продолжена на территории Поставского района и в следующем году. К работе торговли сегодня высказывалась серьезная критика, в первую очередь, потребобществу. Я бы хотел обратиться к руководству Белкоопсоюза, чтобы они обратили внимание на работу потребкооперации в Витебской области, в частности в Поставском районе, где сегодня удельный вес в торговле потребкооперации 5 %. Ряд помещений пустуют, многие магазины закрываются.
Побывал сегодня Игорь Сергеенко в небольшом поселке Воропаево. Лично оценил, как преображается населенный пункт, на модернизацию которого в рамках госпрограммы выделили 2,5 миллиона рублей. Средства вложены в ремонт дорог, школ, детского сада. Развитие социальной сферы – следствие экономического роста региона. 45 % районного бюджета Постав формируют налоговые поступления частного бизнеса.
Сегодня председатель Палаты представителей пообщался с предпринимателями. К слову, они положительно относятся к изменениям в законодательстве о предпринимательской деятельности, которые вступят в силу с 1 октября. С окончательным статусом в районе пока не определились 25 индивидуальных предпринимателей.