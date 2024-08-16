Игорь Сергеенко пообщался с предпринимателями Поставского района – что волнует бизнесменов?

Побывал Игорь Сергеенко и в небольшом поселке Воропаево. Лично оценил, как преображается населенный пункт, на модернизацию которого в рамках госпрограммы выделили 2,5 миллиона рублей. Средства вложены в ремонт дорог, школ, детского сада. Развитие социальной сферы – следствие экономического роста всего региона. 45 % бюджета Поставского района формируют налоговые поступления частного бизнеса. Сегодня председатель Палаты представителей пообщался с местными предпринимателями. В центре внимания, конечно, проблемы, которые мешают развитию деловой инициативы. Так, владелец мини-гидроэлектростанции пожаловался на изменившиеся тарифы на производимую электроэнергию.

Кирилл Слиборский, предприниматель:

Были другие правила игры. Они были заявлены еще на 20 лет. Мы на них подались и их получили. Нам их выдали на 10 лет и еще на следующие 10 лет – там разные тарифы. Но прошло два года, мы вступили в строительство, инвестировали средства. В течение того, как мы производили конструкцию, правила игры поменялись еще раз. То есть мы потеряли 50 % предложенного. Не хотелось бы говорить в бизнесе, что это несправедливо. Это правила игры. И я надеюсь, что мы найдем возможность наши интересы здесь дальше развивать.