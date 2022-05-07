Игорь Сергеенко о 9 Мая: «В этом году острота этого праздника чувствуется ещё больше»

Новости Беларуси. Беларусь не должна допустить искажения исторической справедливости, именно поэтому сейчас идет активное расследование дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этом 7 мая внимание курсантов Военной академии заострил глава Администрации Президента. Вуз готовит кадры для Вооруженных Сил Беларуси по различным специальностям. Здесь особую роль играет патриотическое воспитание будущих офицеров.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Уверен, работа здесь построена по патриотическому воспитанию образцово, по-другому не может быть. Офицеры нашей страны и патриоты, наверное, это синонимы. В этом году острота этого праздника чувствуется еще больше, когда видишь, что происходит в мире в целом, что происходит недалеко от наших границ. Люди наши это видят и понимают, насколько важен тот мир, за который боролись наши родители, дедушки и бабушки.
Кроме этого, глава Администрации Президента и курсанты почтили память погибших во время войны и возложили цветы к обелиску «Братская могила», который находится рядом с Академией. Там похоронены 30 тысяч советских военнопленных, партизан и мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации.