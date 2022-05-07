Игорь Сергеенко о 9 Мая: «В этом году острота этого праздника чувствуется ещё больше»

Новости Беларуси. Беларусь не должна допустить искажения исторической справедливости, именно поэтому сейчас идет активное расследование дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Уверен, работа здесь построена по патриотическому воспитанию образцово, по-другому не может быть. Офицеры нашей страны и патриоты, наверное, это синонимы. В этом году острота этого праздника чувствуется еще больше, когда видишь, что происходит в мире в целом, что происходит недалеко от наших границ. Люди наши это видят и понимают, насколько важен тот мир, за который боролись наши родители, дедушки и бабушки.

Кроме этого, глава Администрации Президента и курсанты почтили память погибших во время войны и возложили цветы к обелиску «Братская могила», который находится рядом с Академией. Там похоронены 30 тысяч советских военнопленных, партизан и мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации.