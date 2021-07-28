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Игорь Петришенко: в учебных заведениях на творческих специальностях готовят около 4800 специалистов

28 июля 2021 16:35
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вступительная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутренние экзамены начались в творческих вузах.

Игорь Петришенко: в учебных заведениях на творческих специальностях готовят около 4800 специалистов-1

Как организованы внутренние испытания в академии искусств, 28 июля оценил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. По его словам, в вузе созданы все условия, чтобы приемная комиссия при оценке способностей абитуриентов могла беспристрастно определить лучших творческих кандидатов.

В частности, на актерский факультет в 2021 году высокий конкурс – около 8 человек на место. А вот на театральном делают акцент на целевом наборе. Большим спросом учеба в творческом вузе пользуется у иностранных студентов –  около 100 зарубежных граждан получают здесь образование.

Игорь Петришенко: в учебных заведениях на творческих специальностях готовят около 4800 специалистов-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
У нас выстроена централизованная система подготовки специалистов, непрерывная для творческих специальностей. Это 403 школы искусств, которые готовят и где занимаются более 120 тысяч наших детей по всей стране. Это 20 колледжей, средних специальных учебных заведений, где после окончания школы искусств (или можно так поступить) получить соответствующую специальность. И после завершения – три высших учебных заведения. В общей сложности в этих учебных заведениях готовятся порядка 4 800 специалистов.

Всего в 2021 году белорусские вузы планируют зачислить порядка 55 тысяч человек.

# Вступительная кампания # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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