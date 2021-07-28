Игорь Петришенко: в учебных заведениях на творческих специальностях готовят около 4800 специалистов

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вступительная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутренние экзамены начались в творческих вузах.

Как организованы внутренние испытания в академии искусств, 28 июля оценил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. По его словам, в вузе созданы все условия, чтобы приемная комиссия при оценке способностей абитуриентов могла беспристрастно определить лучших творческих кандидатов.

В частности, на актерский факультет в 2021 году высокий конкурс – около 8 человек на место. А вот на театральном делают акцент на целевом наборе. Большим спросом учеба в творческом вузе пользуется у иностранных студентов – около 100 зарубежных граждан получают здесь образование.