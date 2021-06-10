Игорь Марзалюк: с заинтересованными фирмами ПВТ мы делаем высококлассный продукт по истории Беларуси

Новости Беларуси. В системе образования назрела необходимость изменений. Но это не требует отказа от устоявшихся подходов, на практике доказавших свою эффективность. Такое мнение высказал 10 июня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на парламентских слушаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты и сенаторы, представители министерств и комитетов, педагоги и студенты обсудили состояние и перспективы развития белорусской школы. Владимир Андрейченко о дистанционном обучении: онлайн-формат полезен, если использовать его для развития творческого мышления

Актуальным нововведением может стать обязательный экзамен по истории Беларуси при поступлении в вузы. Как показывает практика, молодежь в плену социальных сетей просто не знает элементарных исторических фактов. Наряду с этим с нового учебного года у школьников появятся факультативы по основам духовно-нравственного воспитания и патриотизма. «Элемент гражданской зрелости». Карпенко о предложении ввести обязательный экзамен по истории Беларуси при поступлении в вузы