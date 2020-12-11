Игорь Марзалюк: калі мы не займаемся патрыятычным выхаваннем нашых дзяцей, імі пачынаюць займацца іншыя

Новости Беларуси. На историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы. Это подчеркнули участники круглого стола «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициаторами проведения встречи выступили депутаты. Вопросы патриотического и гражданского воспитания стоят как никогда остро.