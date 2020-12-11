Игорь Марзалюк: калі мы не займаемся патрыятычным выхаваннем нашых дзяцей, імі пачынаюць займацца іншыя

Новости Беларуси. На историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы. Это подчеркнули участники круглого стола «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы. Это подчеркнули участники круглого стола «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициаторами проведения встречи выступили депутаты. Вопросы патриотического и гражданского воспитания стоят как никогда остро.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Калі мы не займаемся гістарычнай палітыкай, калі мы не займаемся патрыятычным выхаваннем нашых дзяцей і не прагаворым многія сэнсы, якія былі само сабой зразумелымі для прадстаўнікоў старэйшага пакалення, імі пачынаюць займацца іншыя. Мы павінны вызначыцца, як павінна быць пабудаваная патрыятычнае выхаванне. Я лічу, што яно павінна быць сістэмным, ісці ад дзіцячага сада да ВНУ.
Андрей Кунцевич: на историю нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель Telegram-каналов
По мнению участников встречи, закрепление национальной концепции исторического прошлого, белорусской модели памяти – одни из основных направлений государственной исторической политики.