Прямой эфир

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

05 января 2021 15:47
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ в первые дни наступившего нового года принимает поздравления с 20-летним юбилеем.

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале-1

5 января большая команда наших коллег удостоена заслуженных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это журналисты, видеоинженеры, операторы – одним словом те, кто «делает» «Столичное телевидение».   

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Надо отметить, что церемония награждения прошла прямо в одной из наших студий. А как по-другому? Тем, кто работает над прямыми эфирами, нужно быть, как говорится, здесь и сейчас.  

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале-4

Поэтому с почетной миссией глава Администрации Президента и министр информации прибыли прямо к нам.  

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале-7

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:  
Поздравляю канал с 20-летием. Частичка моей жизни, моей души, конечно же, на этом канале, и она останется здесь. Потому что ностальгия по телевидению, наверное, будет всегда присутствовать.  

Пройдено много каналом: от городского канала от стал республиканским. Сделан большой рывок в техническом переоснащении, благодаря поддержке Президента выделялись ресурсы. Я думаю, то, что сейчас имеет канал, те технические возможности, должны качественно отразиться в творческой составляющей канала.  

Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале-10

Телевизионный продукт – заслуга большой команды, потому за высокий профессионализм сегодня отметили сотрудников интернет-дирекции и звукорежиссеров. И, как пообещали официальные гости, это не последние награды в наступившем году.

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