Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

Надо отметить, что церемония награждения прошла прямо в одной из наших студий. А как по-другому? Тем, кто работает над прямыми эфирами, нужно быть, как говорится, здесь и сейчас.

Поэтому с почетной миссией глава Администрации Президента и министр информации прибыли прямо к нам.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Поздравляю канал с 20-летием. Частичка моей жизни, моей души, конечно же, на этом канале, и она останется здесь. Потому что ностальгия по телевидению, наверное, будет всегда присутствовать.

Пройдено много каналом: от городского канала от стал республиканским. Сделан большой рывок в техническом переоснащении, благодаря поддержке Президента выделялись ресурсы. Я думаю, то, что сейчас имеет канал, те технические возможности, должны качественно отразиться в творческой составляющей канала.