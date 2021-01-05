Игорь Луцкий: поздравляю «Столичное телевидение» с 20-летием. Частичка моей жизни, души на этом канале

Новости Беларуси. Телеканал СТВ в первые дни наступившего нового года принимает поздравления с 20-летним юбилеем.
Новости Беларуси. Телеканал СТВ в первые дни наступившего нового года принимает поздравления с 20-летним юбилеем.
5 января большая команда наших коллег удостоена заслуженных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это журналисты, видеоинженеры, операторы – одним словом те, кто «делает» «Столичное телевидение».
«Каждый внёс свой посильный вклад». Игорь Сергеенко вручил награды сотрудникам телеканала СТВ
Надо отметить, что церемония награждения прошла прямо в одной из наших студий. А как по-другому? Тем, кто работает над прямыми эфирами, нужно быть, как говорится, здесь и сейчас.
Поэтому с почетной миссией глава Администрации Президента и министр информации прибыли прямо к нам.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Поздравляю канал с 20-летием. Частичка моей жизни, моей души, конечно же, на этом канале, и она останется здесь. Потому что ностальгия по телевидению, наверное, будет всегда присутствовать.
Пройдено много каналом: от городского канала от стал республиканским. Сделан большой рывок в техническом переоснащении, благодаря поддержке Президента выделялись ресурсы. Я думаю, то, что сейчас имеет канал, те технические возможности, должны качественно отразиться в творческой составляющей канала.
Телевизионный продукт – заслуга большой команды, потому за высокий профессионализм сегодня отметили сотрудников интернет-дирекции и звукорежиссеров. И, как пообещали официальные гости, это не последние награды в наступившем году.