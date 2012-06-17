Игорь Китиков из Вилейки возвращает престиж рабочим профессиям

Сегодня пункт назначения нашей программы Вилейка — город, который расположился на красивейших землях, где течет извилистая река Вилия. Наша съемочная группа побывала в гостях у человека волевого и незаурядного. Биолог-географ по образованию, он успел поработать слесарем, учителем, вышибалой в баре, поучаствовать в боксерских поединках и даже сделать историческое открытие. Сегодня Игорь Китиков — директор профессионально-технического колледжа, депутат районного и Минского областного Совета депутатов.

Игорь Китиков — человек слова и человек дела. В колледже, который он возглавляет, возвращают престиж рабочим профессиям. Здесь создан свой мир, где учащиеся живут комфортно. И в то же время тут тонко чувствуют конъюнктуру рынка. Современные учебные корпуса и общежития, производственные мастерские, библиотека с выходом в Интернет и собственные бизнес-проекты, которые приносят внебюджетные деньги на развитие колледжа, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.