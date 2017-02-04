Игорь Карпенко поднял вопрос о роли государственных языков в современных учебных заведениях

Новости Беларуси. Необходимость создания высшего учебного заведения с белорусским языком обучения.

Этот вопрос обсуждается в Министерстве образования.

Глава ведомства Игорь Карпенко завёл сегодня речь о роли государственных языков в современной школе. Сегодня он посетил один из Минских лицеев.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Законодательство позволяет сегодня открывать русскоязычные, так и беларускамоўныя потоки в соответствующих учебных заведениях – и в высшей школе, и в высшей средней школе. Вопрос сегодня выбора, которые осуществляют и те же студенты, в средней школе – это учащиеся и родители вместе.

В лицее анализировалась работа по организации занятий в субботу. Шестой школьный день – позволяет разгрузить рабочую неделю учащихся, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.