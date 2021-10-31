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Игорь Карпенко о военно-патриотических клубах «Рысь»: это уже новый уровень, мы поддержим

31 октября 2021 12:29
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Новости Беларуси. Военно-патриотические клубы «Рысь» могут появиться в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобный такой уже есть в воинской части 3214.  

Игорь Карпенко о военно-патриотических клубах «Рысь»: это уже новый уровень, мы поддержим-1

Сегодня, 31 октября, здесь проходят уроки мужества. Минские школьники с самого утра знакомятся с жизнью спецназа.  

Игорь Карпенко о военно-патриотических клубах «Рысь»: это уже новый уровень, мы поддержим-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
У нас уже достаточно неплохой опыт работы накоплен по военно-патриотическому воспитанию школьников. И надо сказать, что и с внутренними войсками Республики Беларусь, это и военно-патриотические лагеря, и классы военно-патриотической тематики и так далее. Сегодня то, что предлагают внутренние войска, вот эти воинские патриотические клубы, в том числе на базе конкретных воинских формирований, воинских частей, – это уже новый уровень, будем так говорить, отношения. Ну, конечно, он требует определенной нормативно-правовой базы и усовершенствования. Но мы, во всяком случае, эти вещи все поддержим, потому что взаимосвязь всех субъектов: кто сегодня работает с молодежью, кто формирует их мировоззрение, тех, кто готовит их к выходу в самостоятельную жизнь, конечно, это очень важно – объединить вот эти все усилия.  

Подержать в руках гранатомет, пострелять в тире. Минские школьники знакомятся с жизнью спецназа. Читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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