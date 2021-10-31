Игорь Карпенко о военно-патриотических клубах «Рысь»: это уже новый уровень, мы поддержим

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

У нас уже достаточно неплохой опыт работы накоплен по военно-патриотическому воспитанию школьников. И надо сказать, что и с внутренними войсками Республики Беларусь, это и военно-патриотические лагеря, и классы военно-патриотической тематики и так далее. Сегодня то, что предлагают внутренние войска, вот эти воинские патриотические клубы, в том числе на базе конкретных воинских формирований, воинских частей, – это уже новый уровень, будем так говорить, отношения. Ну, конечно, он требует определенной нормативно-правовой базы и усовершенствования. Но мы, во всяком случае, эти вещи все поддержим, потому что взаимосвязь всех субъектов: кто сегодня работает с молодежью, кто формирует их мировоззрение, тех, кто готовит их к выходу в самостоятельную жизнь, конечно, это очень важно – объединить вот эти все усилия.

Подержать в руках гранатомет, пострелять в тире. Минские школьники знакомятся с жизнью спецназа. Читайте здесь.