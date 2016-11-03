Игорь Бузовский: оптимизация – это не только сокращение, закрытие объектов, но открытие и развитие их

Новости Беларуси. Тема здорового образа жизни звучала 3 ноября и в Гродно. Дискуссия развернулась в одной из школ города. Это учебное заведение было выбрано не случайно: здесь открыты пять спортзалов, действуют секции и кружки. Занятия в них доступны не только учащимся, но и всем рядом живущим. При этом решаются как экономические, так и социальные вопросы: школа может зарабатывать деньги, а люди – приобщаться к здоровому образу жизни. Особенно когда в роли учителя выступает олимпийский чемпион.

Александр Курлович, директор представительства Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Гродненской области:

Есть отдача, все востребовано. Без сомнения, будут наши звездочки здесь рождаться и появляться. 2,5 тысячи детей. Можете себе представить, какая база, какой потенциал может быть при правильном подходе.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Такого рода социальные проекты реализуются по всей республике в рамках и оптимизации и учебных, и образовательных учреждений. Потому что оптимизация – это не только сокращение, не только закрытие объектов, но и в том числе, где необходимо, открытие и развитие их. Сочетание образования, спорта, культуры – это уже не просто школа, а школа жизни, объект образовательный, досуговый, культурный.

Воспитание подрастающего поколения – один из важнейших вопросов, который стоит сегодня перед государством. И от того, на каком уровне оно будет проводиться, зависит будущее страны. Это главный итог разговора. Участие в нем приняли также школьники и студенты. Они представили свои работы в рамках проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.