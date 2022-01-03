Игорь Брыло: у нас есть такие сферы, что мы утрём любому нос, просто уже не хочется говорить о нашей пятёрке экспорта

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Игорь Вячеславович, а вы, если следуя риторике Олега Сергеевича, себя больше считаете политиком или управленцем? По европейской системе ценностей вы – сотрудник правительства, соответственно, вы политик.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно, управленец. Но знаете что, по духу своему вдалеке находиться от каких-то политических событий, наверное, нельзя, правда? И вот абсолютно правильно мои коллеги здесь говорили, что мы почему-то, белорусский народ (Олег Сергеевич затронул эту тему), мы чего-то стеснялись все время. А на самом деле у нас есть такие сферы – и промышленность, и сельское хозяйство, и здравоохранение, и другие сферы – да мы утрем любому нос, по большому счету. Понимаете, просто уже не хочется в цифры переходить и говорить о нашей пятерке экспорта. Казалось бы, где Республика Беларусь, маленькая страна на карте – мы входим в пятерку по экспорту молочных продуктов в мире. Мы имеем четвертое место в мире по производству молока на одного человека, 828 кг, среди стольких стран. 23-е место имеем в рейтинге продовольственной безопасности страны. Кстати, мы больше чем на 10 мест поднялись за прошлый год. Это еще раз говорит, что мы идем поступательно. Конечно, я думаю опять коснуться магазинов. То, что Татьяна Алексеевна сказала. Я тоже анализирую, смотрю на людей наших. На самом деле эти «товарищи», фамилии которых Олег Сергеевич перечислял, они своими действиями где-то и обозлили и народ. И люди уже все по-другому начали. Если на первоначальном этапе, может, люди как-то смотрели на них, но, с учетом того, что они делают только плохое для своей страны, люди уже немножко начинают переходить на другую улицу, на другую сторону улицы. Алена Сырова, СТВ:

Но сплотились, конечно, – Год народного единства у нас. У нас в прошлом году проявился новый праздник – 17 сентября. Игорь Брыло:

СМИ, спасибо вам огромное, наверное. Вот мы как-то, знаете, раньше в передачах редко участвовали – сейчас уже больше как-то начинаем общаться. Люди это смотрят все равно и немножко понимают, то есть слышат, что на самом деле не все так плохо у нас. Правда, и нам есть чем гордиться.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Добавлю, что роль СМИ за последние два года очень велика. То есть СМИ, то событие 2020 года. Люди, когда их коснулось, увидели, перед чем мы стали, – перед пропастью. Что могла страна развалиться, начались бы те 1990-е годы, рейдерские захваты, разрывать наши государственные предприятия и с запада, и с востока, и с юга, и с севера, что бы здесь творилось. И то, что СМИ показали, рассказали, разжевали и показали простым языком людям – все осознали. И сегодня говорить управленец ты, касаясь наших должностей, или политик, наверное, разделять нельзя. Мы сегодня все: и политики, и управленцы, и идеологи. Потому что такое время. И стоять в стороне, и отстоять сегодня в стороне никому не получится. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У Тихановской – новые колготы, а у нас бы ничего не было, если бы что-то в 2020 году произошло. Ничего бы не было – всю страну бы разодрали. Поэтому всех их в багажник (я это говорил в 2021-м, и в 2022-м продолжу) и в СИЗО. И больше ничего бы не было. Кирилл Казаков:

Я хочу спросить по политике управленцев. Просто я не могу себе представить, например, я сегодня читал статью о том, как украинцы реагируют на поведение собственных министров, заместителей министров. И вопрос был такой. Вот вы отменили авиасообщение с Беларусью, потеряли очень много, наверное, каких-то контрактов, при этом вы ради личных интересов закупаете битум, закупаете еще чего-то. Вы можете себе представить ситуацию, чтобы вы не просчитали и вдруг резко по чьему-то мановению – не нашего Президента, не нашего народа, а просто откуда-то сказанное, например, из Америки или из Европы – сказали бы: «Все, мы Украине ничего не продаем: никакой молочки». И даже когда в этом году появился дефицит яиц, мы им куриные яйца начали поставлять. Вот может такое произойти? Либо же все-таки вы управленец и чувствуете, что должны сделать для нашей страны? Игорь Брыло:

Исключено, слава богу. Алексей Юрьевич сказал, что помимо того, что мы управленцы, мы должны быть и идеологами в своих министерствах, ведомствах, работать идеологически со своими людьми. Наш же народ – неплохой народ. С ним просто надо дискутировать, общаться. Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Разговаривать. Они все понимают.