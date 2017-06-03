«Идти в неизвестность от такого рая?» Как потомки белорусов из сибирской диаспоры в Гомельскую область приехали

Деревню Шведы в Беларуси вряд ли основали викинги. А вот белорусские деревни в Сибири созданы самыми настоящими «бульбашами» – винтиками столыпинской реформы. Из литературы мы знаем о нелегкой мужицкой доле на рубеже ХІХ-ХХ веков. Голод и произвол земских начальников погнали белорусов в поисках лучшей доли – кого в Америку, кого в Сибирь. Еще бы, переселенцев в Сибирь на 5 лет освобождали от налогов! Целые деревни снимались с мест и в глухих неизведанных краях России появлялись поселения белорусов. Сто с лишним лет спустя они сохранили «мову», старинные рецепты, традиции и желание прикоснуться к родной земле. Благодарные потомки белорусов из сибирской диаспоры приехали в Гомельскую область. Теперь уже их встретила не покинутая когда-то захудалая деревня, а агрогородок. И наш корреспондент Александр Добриян тоже встречал.

Вот они – первые шаги на земле предков. Путь домой этих белорусов занял ни много ни мало три поколения!

Валентина Воробьева, жительница села Ермаки (Тюменская область, Россия):

Очень долгий путь, волнительный. У нас разлилась речка, затопила мостики все. нас сопровождали спасатели. Холодно очень было, замерзли. Но добрались. Потому что очень хотелось.

Из Сибири с любовью… к земле предков. На те 3,5 тысячи километров которые они преодолели за двое суток, у их прадедов ушли долгие недели тяжелейших испытаний.

Эта история начиналась именно здесь ровно 120 лет назад. Аккурат после Пасхи, получив благословение местного священника, рогинцы вот так же, по этой дороге, отправились в неизвестность, имя которой Сибирь. Их было 24 семьи: Новиковы, Мельниковы, Черняковы, Воробьевы, Ковалевы…

Елена Новикова, потомок сибирских белорусов:

Просто с порога стала спрашивать у этих милых женщин, местных селянок, как их фамилии. А они называют все те фамилии переселенцев, которые ушли в Сибирь. Мне очень хотелось понять причину: идти в неизвестность от такого рая? Мне до сих пор это было непонятно, но было понятно им, малоземельным крестьянам.

Беларусь – это ее Атлантида. Все детство от бабушки Елена Новикова слышала таинственные рассказы о далекой родине предков. Мечта оказаться в этом волшебном для тогдашней девочки месте сбылась только сейчас.

Экскурсия по Рогини для гостей. Только гости вовсе не чувствуют себя в гостях. Кажется, за каждым поворотом с детства знакомые места. Шок для всех: выясняется, что 120 лет назад белорусы в огромной Сибири нашли место как две капли воды похожее на их малую Родину.

Валентина Воробьева:

Вот этот мосточек через речку. Вот очень похоже на въезд в Ермаки. Волнительно. Очень. Как все свое, родное. Как будто мы здесь давно были. Как будто не уезжали никуда.

И все же уезжали. Хоть и не от хорошей жизни. О большом переселении рогинцев хранит память местный музей.

Елена Бородавчикова, руководитель краеведческого музея Рогинской средней школы:

В конце ХІХ века были неурожаи, и крестьяне были вынуждены обратиться с прошением переселиться в другую местность.

Сибирские морозы помимо всего прочего отлично сохранили традиционный уклад жизни белорусов. На новом месте переселенцы жили дружной общиной: на своем языке говорили, пели песни и справляли обряды, растили лен, ткали рушники и бережно хранили все, что связано с их далекой Родиной.

Надежда Вычужанина, жительница села Ермаки (Тюменская область, Россия):

Это все сохранилось у бабушек на чердаках. И вот из нашего музея, принесенное из вашей земли, мы возвращаем вам.

Берестяной туесок спустя 120 лет снова там, где выросла береза, из которой его сделали. Такое же путешествие во времени проделали и песни: из Сибири в Рогинь привезли мотивы, которые бережно хранились в таежной глуши, но уже давно забыты на своей исконной Родине.

А вот это то, что когда-то делали чуть ли в каждой белорусской хате, а сегодня позабыли… Сибиряки вернули на Родину рецепт домашнего пива. В Ермаках оно по сей день – неотъемлемая часть любого праздничного застолья, от крестин до Пасхи. Белорусское пиво всегда на столе. Практически безалкогольный напиток – традиция и дань предкам.

Просто удивительно, как много сохранили белорусы в далекой Сибири, что так просто исчезло в самой Беларуси.

Алескандр Добриян, корреспондент:

Рогинцы никогда не забывали свою малую родину. Вот это дерево – живое тому подтверждение. В 1928 году, когда деревня сгорела дотла, те самые переселенцы из Сибири приехали восстанавливать поселение и с собой привезли саженцы сибирской лиственницы. Тогда была высадена целая аллея, но уцелело только это дерево.

Связи сохранялись довольно долго: последний из известных рогинцев, переехавших в Ермаки, сделал это в 1947 году. Его дочь Галина Чернякова сегодня на родине отца. Вот они – трое Черняковых: Николай и его гости из сибири Татьяна и Галина. Эта встреча – время для того, чтобы вспомнить, узнать и понять, откуда эта непреодолимая тяга к корням. Почему белорусы, никогда не видевшие Беларуси, из поколения в поколение передают любовь к земле далеких предков.

Елена Новикова:

Я выросла на рассказах своей бабушки. И я ей обещала, что вырасту, поеду в эту деревню, найду ее. И привезу горсточку земли, которую она так хотела подержать в своих руках. Сейчас я здесь. И горсточку земли я отвезу, но, к сожалению, высыплю на могилку ее.