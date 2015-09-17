Идентификационный документ и банковская платёжная карточка одновременно! Что такое карта учащегося?

С 2013 года в Минске в учреждениях общего среднего образования начали внедрять интеллектуальные документы учеников - карты учащихся. Они представляют собой идентификационный документ и банковскую платёжную карточку.

На лицевой стороне изображена фотография её владельца, дата рождения и информация об учебном заведении.

Эта универсальная карта используется как электронный пропуск, платёжное средство, проездной в общественном транспорте и другое.

Карта учащегося может использоваться для авторизации в компьютерных классах или ингофонных кабинетах.

Перед началом работы за компьютером ученик кладёт свою карту на считывающее устройство. На экране отображаются его данные. Учитель назначает компьютер, а школьник регистрируется на своём рабочем месте.