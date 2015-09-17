Прямой эфир

Идентификационный документ и банковская платёжная карточка одновременно! Что такое карта учащегося?

17 сентября 2015 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 2013 года в Минске в учреждениях общего среднего образования начали внедрять интеллектуальные документы учеников - карты учащихся. Они представляют собой идентификационный документ и банковскую платёжную карточку.

На лицевой стороне изображена фотография её владельца, дата рождения и информация об учебном заведении.

Эта универсальная карта используется как электронный пропуск, платёжное средство, проездной в общественном транспорте и другое.

Карта учащегося может использоваться для авторизации в компьютерных классах или ингофонных кабинетах.

Перед началом работы за компьютером ученик кладёт свою карту на считывающее устройство. На экране отображаются его данные. Учитель назначает компьютер, а школьник регистрируется на своём рабочем месте.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Анастасия Макеева # Наталья Сколова

Другие новости рубрики

Все новости
Погода в Беларуси: 17 сентября на юг страны вернется 30-градусная жара
17 сентября 2015 07:27

Погода в Беларуси: 17 сентября на юг страны вернется 30-градусная жара

В Министерстве труда и соцзащиты обсудили вопросы занятости белорусов, которые по разным причинам остались без работы
17 сентября 2015 07:25

В Министерстве труда и соцзащиты обсудили вопросы занятости белорусов, которые по разным причинам остались без работы

26 сентября в Минске официально и с шиком закроется мотосезон-2015
16 сентября 2015 18:18

26 сентября в Минске официально и с шиком закроется мотосезон-2015