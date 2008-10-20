Идеи ксенофобии и национальной несправедливости никогда не должны торжествовать

Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на мемориальном комплексе "Яма". Скорбно-торжественная церемония состоялась в память 65-летия трагедии Минского гетто.

"Нельзя забывать об этих трагических событиях", – подчеркнул Президент и сообщил, что в Беларуси будет возведен еще один памятный знак: в Тростенце. Глава государства убежден, что это будет жизненный, лишенный чрезмерной помпезности, но величественный памятник. Для белорусов принципы гуманизма и доброй воли имеют большое значение, подчеркнул Александр Лукашенко.

Мемориальный комплекс "Яма" был сооружен в 1946 году в память о десятках тысяч евреев, сразу после Великой Отечественной войны. В 2000 году мемориал был реконструирован. Эти скорбные фигуры – самые печальные страницы еврейской истории: к концу октября 1943 года здесь в Минске было уничтожено свыше 100 тысяч евреев.

Этот небольшой мемориал с дороги даже не увидишь. Он утоплен глубоко в яме, в которой 65 лет назад были погребены сотни минских евреев. Но сегодня на пересечении Мельникайте и Заславской с утра было непривычно оживленно: здесь люди всех поколений и всех национальностей.

Это скорбно-печальная церемония в память сотен тысяч мужчин, женщин и детей, ставших жертвами чудовищного геноцида. Как никакая другая церемония объединила представителей различных конфессий: рядом руководители православной, католической и мусульманской церквей.

Церемония памяти началась с возложения венков: Под звуки траурной музыки Президент первым прошел к памятному знаку. За ним представители всех ветвей власти, зарубежные гости и дипломаты. Весь церемониал замер на минуту молчания, а затем на молитву: на еврейском.

В годы Второй мировой войны фашистские оккупанты создали в Минске один из крупнейших в Европе лагерей для уничтожения евреев. Всего на территории Беларуси фашистами было создано более 100 еврейских гетто, куда депортировались евреи из Германии, Польши, Австрии.

Выступая с речью, Президент подчеркнул: белорусы близко к сердцу приняли еврейское горе. То, что в Беларуси никто не забыт и ничто не забыто – не просто лозунг, подтвердил и тот факт, что скоро будет открыт еще один памятник – в Тростенце. Президент сообщил: там, где находился один из крупнейших в мире лагерей смерти, принято решение создать величественный мемориал памяти.

"Идеи ксенофобии и национальной несправедливости никогда не должны торжествовать и никогда не должны повториться безумства фашистов", – особо подчеркнул Президент на церемонии на мемориальном комплексе "Яма". И об этом глава государства говорил с многочисленными гостями скорбных торжеств.

Сегодня здесь много говорили на еврейском. Евреи из России, Израиля, США – это бывшие узники гетто и те, кто делает все, чтобы извлечь нравственные и политические уроки из тех трагических событий. Этот горестный памятник стоит в одном ряду с "Бабьим Яром", "Освенцимом" и "Хатынью". И у входа встречают безмолвные тени женщин, мужчин, стариков и детей как незримое напоминание – здесь покоится прах узников Минского гетто.

Самое крупное после Львовского, Минское гетто просуществовало чуть более двух лет, но за это время стало могилой для сотни тысяч евреев. Решение о его создании было принято через три недели после захвата Минска вермахтом. Приказом оккупационных властей по созданию, цитируем, "жидовского жилого района в городе Минске" была выделена территория, охватывающая улицы Островского, Опанского, Сухую, Заславскую, Юбилейную площадь и другие прилегающие улицы. Нееврейское население из этого района было выселено, а на участок размером чуть больше квадратного километра согнали сто тысяч евреев.

Среди еврейского населения нацисты в первую очередь отбирали "образованных специалистов". В надежде, что гитлеровцы направят их на работу, около трех тысяч зачислили себя в эту категорию. Однако именно они первыми встретили смерть. В первую очередь немцы избавлялись от тех, кто мог организовать движение сопротивления. Осужденных на смерть фашисты заставляли петь, танцевать, а потом безжалостно расстреливали, или живыми бросали в огонь. К лету 42 года фашисты уничтожили практически всех узников минского гетто. Сегодня на этом месте находится Мемориальный комплекс "Яма" в память о жертвах гитлеровского геноцида.