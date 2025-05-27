Идеальный глэмпинг обеспечен! Нашли инстаграмную агроусадьбу в Ивьевском районе – показываем
Желтое море рапса – отличный повод для путешествий этой весной. Но мы знаем вариант еще лучше, и продолжаем наши приключения в Ивьевском районе! Прочувствуем все прелести глэмпинга в деревне Залейки и зарядимся энергией в треугольном доме и прекрасном чане. Отведаем ивьевскую кухню и приготовим смачную дранку в программе «Путевка BY».
Давно мечтали отдохнуть в треугольном домике и ощутить прелести глэмпинга? Тогда знакомимся с модной агроусадьбой в деревне Залейки.
Инстаграмное местечко! На берегу реки Гавьи можно хорошенько перезагрузиться и вернуться в город новым человеком. Идея с трендовым А-фреймом родилась случайно. Теперь нет отбоя от эстетов и ценителей прекрасной атмосферы.
Ян Анацко, хозяин агроусадьбы:
Строили мы всей семьей. Родители активно помогали, сестра, брат, сосед занимается строительством домов. Дом в темных цветах, завязан на скандинавском стиле, на шведской философии жизни.
Очень много света, объема, получаешь кайф от этого всего. Сидишь на диванчике, светит солнце, природа.
– Дизайнеры работали или вы сами все так стилево сделали?
– Все сами. У меня сестра – такая молодец, она хорошо чувствует интерьер. Я больше по озеленению, работаю в ландшафте.
На 55 квадратах компактно обустроили кухню, гостиную, санузел и спальню на втором этаже. Что немаловажно, есть кофемашина! Так что утро будет бодрым и добрым. Авторское решение с лестницей позволило расширить пространство. Здесь есть ощущение шалаша и волшебных приключений. Уютно, стильно, гармонично. В скандинавском хаусе вы обретете баланс и зарядитесь на все лето!
Подробности смотрите в видео.