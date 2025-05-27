Идеальный глэмпинг обеспечен! Нашли инстаграмную агроусадьбу в Ивьевском районе – показываем

Желтое море рапса – отличный повод для путешествий этой весной. Но мы знаем вариант еще лучше, и продолжаем наши приключения в Ивьевском районе! Прочувствуем все прелести глэмпинга в деревне Залейки и зарядимся энергией в треугольном доме и прекрасном чане. Отведаем ивьевскую кухню и приготовим смачную дранку в программе «Путевка BY».

Давно мечтали отдохнуть в треугольном домике и ощутить прелести глэмпинга? Тогда знакомимся с модной агроусадьбой в деревне Залейки.

Инстаграмное местечко! На берегу реки Гавьи можно хорошенько перезагрузиться и вернуться в город новым человеком. Идея с трендовым А-фреймом родилась случайно. Теперь нет отбоя от эстетов и ценителей прекрасной атмосферы.

Ян Анацко, хозяин агроусадьбы:

Строили мы всей семьей. Родители активно помогали, сестра, брат, сосед занимается строительством домов. Дом в темных цветах, завязан на скандинавском стиле, на шведской философии жизни. Очень много света, объема, получаешь кайф от этого всего. Сидишь на диванчике, светит солнце, природа.

– Дизайнеры работали или вы сами все так стилево сделали?

– Все сами. У меня сестра – такая молодец, она хорошо чувствует интерьер. Я больше по озеленению, работаю в ландшафте.