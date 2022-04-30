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И выставку можно посетить, и по парку погулять. Какие развлечения ждут минчан в майские выходные?

30 апреля 2022 14:23
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Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.  

И выставку можно посетить, и по парку погулять. Какие развлечения ждут минчан в майские выходные? -1

Карина Верховцева, корреспондент:  
В Национальном центре современных искусств можно посетить выставку «Джаз! Коты! Весна!». Еще с древности эти пушистые создания тесно связаны с людьми, они же вдохновляли художников: как любителей, так и профессионалов. В экспозиции работы с изображением кошек и в целом на весеннюю тематику. Кстати, здесь представлены рисунки юных и начинающих художников.  

И выставку можно посетить, и по парку погулять. Какие развлечения ждут минчан в майские выходные? -4

Карина Верховцева, корреспондент:  
Здесь же, в Национальном центре современных искусств, проходит выставка в рамках IV Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет», такая современная трактовка традиционных текстильных техник.  

И выставку можно посетить, и по парку погулять. Какие развлечения ждут минчан в майские выходные? -7

Карина Верховцева, корреспондент:  
Меня впечатлили работы студентов и выпускников БГАИ «Ускользающая красота». Это размышления о хрупкости и силе нашей природы, а также о современных экологических проблемах.  

И выставку можно посетить, и по парку погулять. Какие развлечения ждут минчан в майские выходные? -10

Карина Верховцева, корреспондент:  
Если будни кажутся серыми, хочется праздника и ярких эмоций, то добавить острых ощущений можно с помощью парков отдыха с аттракционами и фонтанами. Официально уже можно заявить: сезон открыт.  

# Выставка # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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