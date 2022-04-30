И выставку можно посетить, и по парку погулять. Какие развлечения ждут минчан в майские выходные?

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.
Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.
Карина Верховцева, корреспондент:
В Национальном центре современных искусств можно посетить выставку «Джаз! Коты! Весна!». Еще с древности эти пушистые создания тесно связаны с людьми, они же вдохновляли художников: как любителей, так и профессионалов. В экспозиции работы с изображением кошек и в целом на весеннюю тематику. Кстати, здесь представлены рисунки юных и начинающих художников.
Карина Верховцева, корреспондент:
Здесь же, в Национальном центре современных искусств, проходит выставка в рамках IV Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет», такая современная трактовка традиционных текстильных техник.
Карина Верховцева, корреспондент:
Меня впечатлили работы студентов и выпускников БГАИ «Ускользающая красота». Это размышления о хрупкости и силе нашей природы, а также о современных экологических проблемах.
Карина Верховцева, корреспондент:
Если будни кажутся серыми, хочется праздника и ярких эмоций, то добавить острых ощущений можно с помощью парков отдыха с аттракционами и фонтанами. Официально уже можно заявить: сезон открыт.