И выставку можно посетить, и по парку погулять. Какие развлечения ждут минчан в майские выходные?

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.

Карина Верховцева, корреспондент:

В Национальном центре современных искусств можно посетить выставку «Джаз! Коты! Весна!». Еще с древности эти пушистые создания тесно связаны с людьми, они же вдохновляли художников: как любителей, так и профессионалов. В экспозиции работы с изображением кошек и в целом на весеннюю тематику. Кстати, здесь представлены рисунки юных и начинающих художников.

Карина Верховцева, корреспондент:

Здесь же, в Национальном центре современных искусств, проходит выставка в рамках IV Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет», такая современная трактовка традиционных текстильных техник.

Карина Верховцева, корреспондент:

Меня впечатлили работы студентов и выпускников БГАИ «Ускользающая красота». Это размышления о хрупкости и силе нашей природы, а также о современных экологических проблемах.