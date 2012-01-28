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И в 76 можно танцевать сальсу как в 20! Смотреть всем!

28 января 2012 10:43
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Сара Джонс - настоящая покорительница танцпола! В свои 76 лет она стала победителем телевизионного танцевального шоу в Испании. Ее партнер младше на 40 лет! Однако это не помешало паре стать триумфатором соревнований. Акробатические трюки бабушки во время зажигательных па захватывают дух! 

"Я - живое доказательство того, что возраст не является барьером. Когда я слышу музыку, я хочу двигаться. И я буду продолжать, пока есть силы", - сообщила Сара в одном из интервью испанскому изданию. 

Сара Джонс родом из британского городка Стоурбридж. Она счастливая бабушка восьмерых внуков.

# общество # Бабушки

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