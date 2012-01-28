И в 76 можно танцевать сальсу как в 20! Смотреть всем!

Сара Джонс - настоящая покорительница танцпола! В свои 76 лет она стала победителем телевизионного танцевального шоу в Испании. Ее партнер младше на 40 лет! Однако это не помешало паре стать триумфатором соревнований. Акробатические трюки бабушки во время зажигательных па захватывают дух!

"Я - живое доказательство того, что возраст не является барьером. Когда я слышу музыку, я хочу двигаться. И я буду продолжать, пока есть силы", - сообщила Сара в одном из интервью испанскому изданию.

Сара Джонс родом из британского городка Стоурбридж. Она счастливая бабушка восьмерых внуков.