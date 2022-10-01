И сома на плаву остановит, и оладьи в печи испечёт. Какая она, гомельская «Супербабушка-2022»?

Новости Беларуси. Активное долголетие – одна из национальных стратегий развития. У пожилых людей появляется все больше возможностей проявить себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К празднику в Гомеле организовали конкурс на звание «Супербабушки», обязательные условия которого – пенсионный возраст и наличие внуков. Подробности в материале нашего корреспондента Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

К 2030 году каждый пятый житель Беларуси достигнет 65 лет. Демографическая тенденция такова: пожилые люди – самая быстрорастущая часть населения. Увеличивается и средняя продолжительность жизни. В Гомельской области 43 человека преодолели 100-летний рубеж. При этом с выходом на пенсию люди не теряют градус активности – поют, танцуют, занимаются скандинавской ходьбой и даже йогой. Словом, всем тем, на что раньше не хватало времени.

Однако основное время уделяют семье – с радостью помогают растить внуков. У кого это получается лучше всех, решили выяснить в Центре соцобслуживания Гомеля. На конкурс супербабушек Татьяна Жорова приходит одной из первых. К ней присоединяются верные подруги из группы поддержки.

Татьяна Жорова, жительница Гомеля:

Чтобы готовится специально – не готовилась. Позвонили, попросили принять участие, поэтому я, как пионер, всегда готов! Просто сказали, какие будут конкурсы. Прикинула, что должна справиться.

С собой Татьяна принесла баночку томатов в желатине. Презентация домашних закаток по фирменным рецептам – один из этапов состязания. Кроме того, бабушки заплетали косы и пеленали кукол на скорость, демонстрировали свои способности в музыкальной викторине и пекли импровизированные оладьи. Была возможность и похвастаться перед жюри своими достижениями в других сферах.

Надежда Кушунина, жительница Гомеля:

Мы с мужем любим активный образ жизни, активный отдых. Мы с ним заядлые рыбаки. Мы рыбачим на Днепре, на Припяти, на Соже, так как у нас Гомель окружен этими реками красивыми. В этом году я могу похвастаться своим трофеем, который я поймала, а муж мне помог, – это толстолобик на 27 килограмм, мы его поймали на Припяти весной. И вот недавно, недели три назад, на Соже мы поймали сома на 10 килограмм. Но поймала я, муж помог.

Юлия Кадол, директор Центра социального обслуживания населения Советского района Гомеля:

Пожилые люди здесь обрели друзей, близких товарищей, они общаются, у них организован досуг. Они приходят на зарядку, на йогу, занимаются пением, хореографией.