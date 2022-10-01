И сома на плаву остановит, и оладьи в печи испечёт. Какая она, гомельская «Супербабушка-2022»?
Новости Беларуси. Активное долголетие – одна из национальных стратегий развития. У пожилых людей появляется все больше возможностей проявить себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К празднику в Гомеле организовали конкурс на звание «Супербабушки», обязательные условия которого – пенсионный возраст и наличие внуков.
Подробности в материале нашего корреспондента Анны Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
К 2030 году каждый пятый житель Беларуси достигнет 65 лет. Демографическая тенденция такова: пожилые люди – самая быстрорастущая часть населения. Увеличивается и средняя продолжительность жизни. В Гомельской области 43 человека преодолели 100-летний рубеж. При этом с выходом на пенсию люди не теряют градус активности – поют, танцуют, занимаются скандинавской ходьбой и даже йогой. Словом, всем тем, на что раньше не хватало времени.
Однако основное время уделяют семье – с радостью помогают растить внуков. У кого это получается лучше всех, решили выяснить в Центре соцобслуживания Гомеля. На конкурс супербабушек Татьяна Жорова приходит одной из первых. К ней присоединяются верные подруги из группы поддержки.
Татьяна Жорова, жительница Гомеля:
Чтобы готовится специально – не готовилась. Позвонили, попросили принять участие, поэтому я, как пионер, всегда готов! Просто сказали, какие будут конкурсы. Прикинула, что должна справиться.
С собой Татьяна принесла баночку томатов в желатине. Презентация домашних закаток по фирменным рецептам – один из этапов состязания. Кроме того, бабушки заплетали косы и пеленали кукол на скорость, демонстрировали свои способности в музыкальной викторине и пекли импровизированные оладьи. Была возможность и похвастаться перед жюри своими достижениями в других сферах.
Надежда Кушунина, жительница Гомеля:
Мы с мужем любим активный образ жизни, активный отдых. Мы с ним заядлые рыбаки. Мы рыбачим на Днепре, на Припяти, на Соже, так как у нас Гомель окружен этими реками красивыми. В этом году я могу похвастаться своим трофеем, который я поймала, а муж мне помог, – это толстолобик на 27 килограмм, мы его поймали на Припяти весной. И вот недавно, недели три назад, на Соже мы поймали сома на 10 килограмм. Но поймала я, муж помог.
Юлия Кадол, директор Центра социального обслуживания населения Советского района Гомеля:
Пожилые люди здесь обрели друзей, близких товарищей, они общаются, у них организован досуг. Они приходят на зарядку, на йогу, занимаются пением, хореографией.
Во время конкурса озвучили интересную статистику – за год каждая бабушка моет 18 тысяч ложек и вилок, 13 тысяч тарелок и 8 тысяч стаканов общим весом в 5 тонн. После таких цифр понимаешь, что этим героиням все по плечу, а возраст – просто цифра в паспорте.