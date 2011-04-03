Прямой эфир

I Республиканский турнир по гандболу памяти бывшего председателя Мингорисполкома Михаила Павлова завершился в Минске

03 апреля 2011 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На протяжении четырех дней за звание лучших боролись команды из областей и столицы. Соревновались спортсмены в «Минск-Арене» и Республиканском Центре олимпийского резерва.

Третьего апреля победителям вручили награды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, организаторы состязаний намерены сделать турнир традиционным и даже международным.

Алексей Хлиманков, участник первого Республиканского турнира по гандболу «Памяти М. Я. Павлова»:
Конечно, это были сильные соперники, но главное соперничество у нас было не на финальной игре, а в отборочных матчах, когда мы играли с Брестом.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
Дети посмотрели прекраснейшее спортивное заведение Минска. Очень хорошо культурно отдохнули. Все, и тренеры, и дети, остались довольны турниром. Все уехали с призами и подарками.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2011 13:59

Виктория Азаренко – победительница международного турнира категории «Премьер» в американском Майами

В Силичах горнолыжники съезжали с трамплина прямо в бассейн с ледяной водой!
02 апреля 2011 17:40

В Силичах горнолыжники съезжали с трамплина прямо в бассейн с ледяной водой!

01 апреля 2011 18:58

Опрос. Как минчане разыгрывают другу друга первого апреля