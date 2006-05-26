И обувь починить, и прическу обновить:

В Минской области реализуется республиканский проект по улучшению бытового обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов. В его рамках в Минском и Борисовском районах начали работу два мобильных пункта службы быта.Передвижные комплексные пункты созданы на базе двух российских автобусов и обслуживают более 200 деревень. На Борисовском авторемонтном заводе их салоны усовершенствовали и установили рабочие места для парикмахера, швеи и мастера по ремонту обуви, а также торговый отсек.