«И качество, и быстрота». Новую разработку по уборке гороха протестировали аграрии

Новости Беларуси. Новую разработку по уборке горошка на семена и фураж представили на полях Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новую разработку по уборке горошка на семена и фураж представили на полях Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ноу-хау – зерновой подборщик от «Гомсельмаша» – протестировали 21 августа, сравнив агрегат на деле с традиционной работой комбайнов. Учитывались скорость и качество. Поле выбрали не идеальное, чтобы проверить производительность техники в экстремальных условиях.
Юрий Бабак, заведующий лабораторией Белорусской машиноиспытательной станции:
Разница видна за счет того, что больше хлебостоя попало в зерноуборочный комбайн – засоренность увеличилась. В левой руке горох, который убран при помощи зерноуборочного комбайна с жаткой для зерноуборочного комбайна. Справа – результат комбайна с подборщиком.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Видим на поле, что горох весь убран. Сорняки остались, а горох в бункере. Переложенная сегодня технология уборки подборщиком (без скашивания в рядки, прямым подбором) нам показывает результат по потерям, не превышающим [потери – прим. ред.] традиционного способа. Но в несколько раз превышающий по скорости. То есть технология дает время, скорость уборки бобовых культур, гороха. Я думаю, что на вооружение возьмут все. Это и качество, и быстрота уборки.
Скорость уборки зерновых и зернобобовых культур важна для аграриев. Чем раньше, тем лучше для сохранности урожая. Технический парк позволяет убрать посевы за 20-25 дней. В 2023 году в Беларуси посеяно 115 тысяч гектаров бобовых культур. Увеличить это количество в два раза аграрии намерены уже в следующую посевную.