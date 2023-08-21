«И качество, и быстрота». Новую разработку по уборке гороха протестировали аграрии

Новости Беларуси. Новую разработку по уборке горошка на семена и фураж представили на полях Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ноу-хау – зерновой подборщик от «Гомсельмаша» – протестировали 21 августа, сравнив агрегат на деле с традиционной работой комбайнов. Учитывались скорость и качество. Поле выбрали не идеальное, чтобы проверить производительность техники в экстремальных условиях.

Юрий Бабак, заведующий лабораторией Белорусской машиноиспытательной станции:

Разница видна за счет того, что больше хлебостоя попало в зерноуборочный комбайн – засоренность увеличилась. В левой руке горох, который убран при помощи зерноуборочного комбайна с жаткой для зерноуборочного комбайна. Справа – результат комбайна с подборщиком.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Видим на поле, что горох весь убран. Сорняки остались, а горох в бункере. Переложенная сегодня технология уборки подборщиком (без скашивания в рядки, прямым подбором) нам показывает результат по потерям, не превышающим [потери – прим. ред.] традиционного способа. Но в несколько раз превышающий по скорости. То есть технология дает время, скорость уборки бобовых культур, гороха. Я думаю, что на вооружение возьмут все. Это и качество, и быстрота уборки.