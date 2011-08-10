И фанаты, и ветераны футбола сходятся в одном: в начале 90-ых футбол в Беларуси спасли не деньги, а энтузиазм

За столетнюю историю в отечественном футболе сменилось не одно поколение судей, тренеров, и уж тем более игроков. С чего именно все начиналось, сегодня, наверное, никто и не вспомнит.

Евгений Шунтов из тех, кто может ответить на этот вопрос. Патриарх белорусского футбола, он помнит, как страна играла в мяч и в «перестройку», и в годы «застоя», и сразу после войны, и даже во время войны.

Евгений Шунтов, председатель Белорусской федерации футбола (1992-2008 гг.):

Каждое время имело свои оттенки.

Самый интересный момент в футболе – он не упал, он не исчез, как многие виды спорта.

Впрочем, и фанаты, и ветераны спорта сходятся в одном: тогда, в начале 90-ых, футбол в Беларуси спасли не деньги, а энтузиазм.

Евгений Шунтов, председатель Белорусской федерации футбола (1992-2008 гг.):

В Беларуси создалась такая атмосфера среди тренеров, руководства страны, что было придано этому государственное значение. И поскольку это интерес государства, он вылился, самое главное, в интерес людей, народа.

Владимир Дятлов, начальник отдела развития молодежного футбола ФК «Динамо-Минск»:

Интерес не пропадает, он растет.

За последнее время в каждом областном центре появились футбольные поля с искусственным покрытием. В Минске много полей. Несомненно, это влияет на обучение.

Развитие детского футбола в стране – давно визитная карточка. Победы молодежной сборной на мировых полях уже стали правилом. В детский футбол ведь тоже играют по взрослым правилам.

Артем Кийко:

Занимаюсь уже с шести лет. Перспективы, думаю, тоже есть. Хочу сначала пробиться в дубль, потом, возможно, и в основной состав.

Андрей Чепа, начальник пресс-службы Белорусской федерации футбола:

Все команды высшей лиги имеют хорошие арены, где они могут демонстрировать хороший футбол. И поэтому, думаю, у нас есть все предпосылки для развития игры № 1 в нашей стране.

За последние 10 лет в стране модернизированы практически все крупные футбольные арены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Совсем скоро архитекторы возьмутся и за главную площадку страны – стадион «Динамо».