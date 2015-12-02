I Белорусские Рождественские чтения в Минске: одна из основных тем – воспитание молодежи

Новости Беларуси. Через основы христианской веры – к общечеловеческим ценностям. Воспитание молодежи стало одной из основных тем обсуждения на I Белорусских Рождественских чтениях.

Более двух сотен ученых, педагогов, представителей духовно-просветительских организаций и священнослужителей также 2 декабря в Минске говорят о семейных ценностях, культуре и роли религии в современном государстве.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриархий Экзарх всея Беларуси:

Надо с детьми работать, надо превентивные меры принимать, надо детям прививать иммунитет к тем явлением, которые сегодня разлагают наше общество и души каждого человека.

В Беларуси диалог светского и религиозного образования, о налаживании которого идет речь во время рождественских чтений, поддерживается на государственном уровне. Число кружков и воскресных школ в приходах сегодня достигает почти двух сотен. В некоторых учебных заведениях уже прочно закрепился в расписании факультатив «Основы православной нравственности».

В Беларуси можно получить бесплатное образование в области религиоведения. Желающих принимают в Минском духовном училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Горанский, заведующий отделением катехизаторов Минского духовного училища:

Приходят семьями, жена приводит мужа, муж приводит жену, иногда приходят даже с детьми. У нас были такие случаи, когда маленькие дети получали образование, условно мы так называем, вместе с родителями.

Христианские ценности – это и есть те самые общечеловеческие ценности. Через передачу знаний и опыта церковной жизни мы эти ценности как раз и прививаем.