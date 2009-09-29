Прямой эфир

Хью Джекман остановил спектакль из-за звенящего мобильника

29 сентября 2009 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Из-за назойливого трезвона актер Хью Джекман остановил спектакль и даже сорвал аплодисменты.

Инцидент произошел во время показа бродвейской постановки «Затяжной дождь» о двух чикагских полицейских, главные роли в котором исполняют звезды кино Хью Джекман и Дэниел Крейг. Когда у одного из зрителей зазвонил мобильник, Джекман, не выходя из роли, вежливо попросил хозяина устройства ответить на звонок.

«Вы хотите ответить? - спросил актер - Возьмите, ничего страшного». «Ну же, просто выключите его... мы можем подождать, - продолжал Джекман под аплодисменты публики. - Не стесняйтесь. Просто достаньте его». Через некоторое время телефон зазвонил вновь, и тогда в живой диалог с залом вступил Крэйг.

Любительская запись со спектакля в понедельник попала на сайт видеохостинга YouTube. И там отчетливо видно, что смущенный театрал долго не хотел брать трубку, чтобы не поставить себя в еще более неловкое положение. В конце концов, телефон замолчал сам, сообщает Newsru.com.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 сентября 2009 13:06

В США арестована мать, 5 лет продержавшая сына в шкафу

29 сентября 2009 12:48

Роман Полански будет оспаривать возможную экстрадицию в Калифорнию

29 сентября 2009 11:59

Шахматная доска из фильма Бергмана продана за $143 тысяч