Хватает ли детских садов в Беларуси и соответствуют ли они мировым стандартам дошкольного образования

Новости Беларуси. В Беларуси в 2017 году построят 15 детских садов. Практически столько же учреждений дошкольного образования планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, чтобы полностью обеспечить потребность в них, нужно найти места приблизительно для 5000 юных белорусов.

Этот детский сад открылся в апреле. Безопасные детские площадки со специальным покрытием, дорожные знаки, чтобы изучать правила прямо на месте, компьютерный класс, полный комплект для информационного-коммуникативных технологий, современнейший пищеблок, который позволяет приготовить максимально быстро и без потери полезных качеств.

Группы уже укомплектованы до отказа. Садик открылся недалеко от новой жилой застройки, в том числе с арендным жильем.

Илона Крысенко, заведующий ГУО «Ясли-сад №147» Минска:

Мы стремимся обеспечить доступность дошкольного образования, поэтому на базе учреждения будет работать адаптационная группа для детей, которые не посещают дошкольное учреждение.

Нашим воспитанникам мы предложим широкий спектр дополнительных образовательных услуг разной направленности: хореография, театральное искусство, подготовка к школе, развитие логики, памяти, мышления.

Нехватка мест в детских садах – это, пожалуй, главная проблема дошкольного образования. Чтобы решить ее, каждый год в Беларуси вводится больше десятка новых учреждений. В 2016 году – 12, в 2017 – 16, в 2018 году – 17.

Работают частные сады. Вот один из них – в столице. Группы здесь небольшие – не больше 15 малышей. Три педагога в каждой.

Ирина Серебрянская, заместитель директора частного детского сада:

Мы работаем по национальной программе Республики Беларусь, соответствуем всем нормам и требованиям, которые предъявляют к нам. Стараемся максимально обеспечить развитие ребенка, его личности, потому что маленькие дети – это те же люди, которые требуют любви, внимания, понимания. Мы не заставляем их. Не хочешь – значит, можно найти какую-то форму для того, чтобы ребенок выучил, сделал то, что было бы для него полезно.

Сегодня чуть более 5000 детей ждут места в детских садах. Впрочем, в последнее время ситуация улучшилась.

Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь:

В целом по республике у нас очень значительный охват детей дошкольным образованием. На данный момент – 95,3%. К началу учебного года мы надеемся, что он составит 95,9%. Это очень высокий показатель. Он лучший среди всех стран СНГ, как минимум. И если мы возьмем Европу, то впереди нас в прошлом году, причем очень незначительно, были только Франция и Бельгия.