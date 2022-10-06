«Хуже не будет, чем в этом году». Лукашенко о ценах на газ, нефть и о ядерном оружии в Польше

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

По распоряжению Президента создана рабочая группа под руководством Натальи Кочановой, которая к 20 октября в правительство должна представить предложения о мерах регулирования цен в стране, которые обеспечат контроль и недопущение роста. В эту группу «К» войдут представители КГК, профсоюзов, депутаты, сенаторы и все, кого глава Соврепа сочтет нужным пригласить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будут жесткие с вашей стороны предложения – значит, жесткие. Других решений быть не может. Поверьте, я острее, чем вы, чувствую ситуацию. У меня больше информации. Нам надо мобилизоваться, сплотиться. Не только, чтобы самих себя накормить, белорусов. А чтобы заработать еще на этом. Я не знаю, какие будут цены на будущий год на газ и нефть, но я буду делать все, чтобы ситуация не была хуже, чем в этом году. В то время как там будут бешеные цены, на Западе.

И это не патетика, Александр Лукашенко знает о чем говорит и в очередной раз просит заниматься своим делом каждого, чтобы потом всем вместе не хвататься за голову.