«Хуже не будет, чем в этом году». Лукашенко о ценах на газ, нефть и о ядерном оружии в Польше

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.
По распоряжению Президента создана рабочая группа под руководством Натальи Кочановой, которая к 20 октября в правительство должна представить предложения о мерах регулирования цен в стране, которые обеспечат контроль и недопущение роста. В эту группу «К» войдут представители КГК, профсоюзов, депутаты, сенаторы и все, кого глава Соврепа сочтет нужным пригласить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будут жесткие с вашей стороны предложения – значит, жесткие. Других решений быть не может. Поверьте, я острее, чем вы, чувствую ситуацию. У меня больше информации. Нам надо мобилизоваться, сплотиться. Не только, чтобы самих себя накормить, белорусов. А чтобы заработать еще на этом. Я не знаю, какие будут цены на будущий год на газ и нефть, но я буду делать все, чтобы ситуация не была хуже, чем в этом году. В то время как там будут бешеные цены, на Западе.
И это не патетика, Александр Лукашенко знает о чем говорит и в очередной раз просит заниматься своим делом каждого, чтобы потом всем вместе не хвататься за голову.
Александр Лукашенко:
Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Все в наших руках. Еще раз предупреждаю вас: вопрос политический, это даже не экономический вопрос. Это вопрос нашей жизни и смерти. Вчера уже Дуда заявил. Это уже давно проработано. Мы с Путиным это обсуждали, когда о самолетах говорили по ядерному оружию. Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы реально стоим перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры. У нас его нет. Но это не ваш вопрос, и я вас этим не гружу. Цены по газу и нефти, я вам сказал: хуже не будет, чем в этом году. Работайте. Что вы от меня еще хотите?
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