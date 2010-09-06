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Хулиганская выходка у российского посольства в Минске: задержаны семь подозреваемых, все молодые люди — граждане Беларуси

06 сентября 2010 18:34
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Уголовное дело по хулиганской выходке у российского посольства в Минске приняло новый оборот.

Задержаны семь подозреваемых. Все молодые люди — граждане Беларуси. Об этом сообщили в столичной милиции.

Напомним, неделю назад около десяти вечера на территорию посольства Российской Федерации были заброшены две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них попала в служебный автомобиль.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Сейчас в отношении этих молодых людей проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению их возможной причастности, как к данному хулиганству, так и к преступлениям подобного характера, которые совершались на территории Минска ранее. Сегодня истекает срок их задержания, но у следствия есть достаточные основания, чтобы продлить этот срок.

# общество

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