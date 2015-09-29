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Художник Виктор Альшевский передал в дар Минску одно из своих эксклюзивных полотен

29 сентября 2015 18:22
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Новости Беларуси. Арт-объект в дар любимому городу. Торжественная церемония вручения картины белорусского художника Виктора Альшевского мэру Минска, Андрею Шорцу, состоялось 29 сентября в галерее Михаила Савицкого.

Это эксклюзивное полотно – одна из работ, представленная в серии под названием «Колонна славы». На ней изображен символ столицы – храм-памятник Всех Святых и в память безвинно убиенных во Отечестве нашем.

Совсем скоро ценный подарок станет экспонатом в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Художники Минска # Андрей Шорец

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