Художник своей столицы. В Минске стартовал необычный арт-проект

Новости Беларуси. «Ты – художник своей столицы». Необычный арт-проект, посвященный Минску, собирает все больше участников. В этот раз к яркой акции присоединились и представители администрации города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть проекта проста: художник на холсте рисует очертания Минска, а жители и гости столицы, вооружившись кистями, раскрашивают его. Проект будет длиться весь год. Итогом станет живописный календарь. Например, на февральском холсте будет изображен морозный день в Троицком предместье. На картине, которая олицетворяет зимний январь, центр столицы: дома и деревья, укрытые снегом.

Порисовать Минск – это очень классно, помогает разгрузить мысли, развеяться. Хороший способ развлечения.

Очень нравится. Художник хорошо объяснил, как смешивать цвета, оттенки – очень интересно.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Акция замечательная. Еще раз показывает и дает возможность нашим жителям и гостям столицы еще лучше узнать наш город, еще больше показать свою любовь. А потом посмотрим картины, и, может быть, мы что-нибудь воплотим на территории Минска, разукрасим где-нибудь какой-то дом.

Анна Ивашко, автор проекта:

Темы будут каждый месяц подбираться относительно событий, которые происходят, погоды, природы – того, что вдохновляет. У нас есть запланированный эскиз, под который мы рисуем и от которого отталкиваемся. Но я всегда за то, чтобы гости проявляли свое творчество.