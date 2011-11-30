Художник Анатолий Голушко, прикованный на протяжении 30 лет к постели, открыл выставку своих картин в белорусском Парламенте

Новости Беларуси, Минск. Свои картины он пишет, держа кисть зубами, а пейзажи воссоздает по памяти. В Минске открылась выставка Анатолия Голушко. На открытие экспозиции он, по понятным причинам, приехать не смог. Поэтому памятный подарок от главы государства передали сестре художника.

В гостях у Анатолия Голушко на Брестчине наша съемочная группа побывала еще три года назад. И была поражена тем, как ловко и мастерски художник создает на холсте белорусские пейзажи, удерживая кисточку зубами.

Анатолий Голушко, художник:

Пейзажи рисую, свои места по памяти. Помню, где когда-то ходил. Пробовал рисовать море, другие страны, но не то.

От карандаша и акварели – к маслу. Анатолий «творит» уже 20 лет. И более 30 «прикован» к постели. Неподвижность рук, ног и спины – как следствие страшной травмы из-за неудачного прыжка в воду.

Анатолий Голушко, художник:

Попробовал карандашом, ручкой. Сразу простые рисунки. Потом друзья подарили кисточки, акварельные краски.

Сегодня работы самородка, к слову, члена Международной ассоциации художников-инвалидов, уже не просто удивляют – они востребованы. Полотна далеко не каждого мастера кисти выставят в Парламенте. А пейзажи Анатолия оказались даже на этой почетной площадке.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Наш президент поручил мне поприветствовать выставку художника, подчеркивая свое искренне уважение, можно сказать, свое восхищение к тому мужеству, которое проявил этот человек.

Важно, и это просил передать президент, чтобы человек был всегда с волей, устремлением, находил себя в жизни и работал, жил так, чтобы его результаты, его жизнь была заметной, полезной.

От имени Александра Лукашенко памятный подарок для художника его сестре вручил первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Тавтын, сестра художника:

Спасибо огромное, в первую очередь, президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, Правительству, Палате представителей и Совету Республики за это внимание и поддержку.

Аромат трав и цветов, звук ручья, пение птиц. Его картины словно «живые».

Да и пример Анатолия Голушко доказывает: если талант есть, никакие невзгоды и сложности не помешают его реализации.