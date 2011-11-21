Художественный руководитель и хореограф литовского театра танца: Зрительный зал в Белорусском театре оперы и балета выглядит буржуазно дорого

Новости Беларуси, Минск. Литовский театр танца представляет свою постановку «Анна Каренина» на Международном фестивале театрального искусства «Панорама». В этом году форум собрал в белорусской столице коллективы из России, Польши, Литвы, Латвии и Венгрии. В фестивальной программе и драматические, и танцевальные, и кукольные постановки.

Художественный руководитель и хореограф своего же театра Анжелика Холина из Вильнюса в Минск приехала на день раньше артистов. Так сказать, «осмотреться». И никак не ожидала, что наша съемочная группа устроит ей экскурсию в Театр оперы и балета. В порядке исключения – даже в выходной день Большого.

Анжелика Холина, художественный руководитель и хореограф театра танца (Литва):

Конечно, впечатляет зрительный зал. Он выглядит, скажем так, буржуазно дорого.

Сцена-трансформер, специальные «люки-провалы», выдвижные вращающиеся полы и «полетные устройства» – такому техническому оснащению обновленного Большого Анжелика, хореограф с богатым гастрольным стажем, искренне удивилась.

Анжелика Холина, художественный руководитель и хореограф театра танца (Литва):

Была во многих театрах, ставила, но не каждый театр может похвалиться, что имеет так хорошо оснащенную сцену.

Хоть выступление литовцев и на сцене музыкального театра, однако такая спонтанная прогулка по Большому Анжелику вдохновила.

Оказалось, хореограф очень волнуется перед своим дебютом в Беларуси.

Анжелика Холина, художественный руководитель и хореограф театра танца Анжелики Холиной (Литва):

Ни разу не показывали этот спектакль русскоязычной публике. Очень интересно, как нас примут.

Театр Анжелики без преувеличения можно назвать именитым. Его постановки собирают полные залы и в Прибалтике, и в Европе. И это при том, что фиксированной труппы театр не имеет: для каждого спектакля Холина устраивает отдельный кастинг исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Глушаев, артист театра танца (Литва):

Танцуют у нас и артистки балета, и артисты балета, и драматические артисты. В этом странном смешении звучит история, судьба, конкретно – женщины.

Леонардос Победоносцевас, артист театра танца (Литва):

Мы думаем, что это особенная «Анна Каренина». Верим в этот спектакль. Хотим показать наибольшему количеству людей.

А вот на «Панораме» литовцы решили станцевать «Анну Каренину» – настоящий коктейль из балета, пластики и драмы. Постановка уже получила у себя на родине «Золотой крест сцены» как лучший спектакль сезона-2010.

Беата Молите, артистка театра танца (Литва):

Это самая дорогая роль у меня. Все время еще в искании самой роли, персонажа.

«Анна Каренина» театра Анжелики Холиной – не единственная литовская постановка на пятой «Панораме». Уже совсем скоро еще один театр из Вильнюса удивит белорусскую публику самым длинным, почти шестичасовым спектаклем «Идиот» по мотивам романа Федора Достоевского.

Театр, равно как и гости, начинается с вешалки. В течение недели на «Панораму» заглянут венгерский, польский и российский театры. Не обойдется, конечно же, и без отечественных нашумевших спектаклей.