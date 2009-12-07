«Хромая лошадь» в Перми: Россия скорбит по жертвам трагедии

В стране объявлен траур. По последним данным, жертвами пожара ночного клуба «Хромая лошадь» стали 113 человек.

В больницах остаются более сотни пострадавших. Состояние многих врачи оценивают как крайне тяжелое. Большинство таких пациентов находятся в клиниках российской столицы и Санкт-Петербурга.



На сайте клуба все как ни в чем не бывало. План мероприятий на несколько недель вперед. Но ему уже не суждено осуществиться. А вот, пожалуй, самая интересная запись. Площадь 500 квадратных метров, вместимость – 450 гостей. Если учесть персонал и мебель, то получается, чуть ли ни полметра на человека. При этом единственный дверной проем – меньше двух метров. А запасной выход закрыт…

Большинство погибших, а их по последним данным 113, отравились угарным газом. Те, кому все-таки удалось выжить, сейчас находятся в клиниках Москвы, Петербурга и Челябинска. В ожеговых центрах уже сделаны первые операции. Из Перми приезжают родственники пострадавших. Московские власти забронировали для них номера в гостиницах, расположенных как можно ближе к больницам. По предварительным данным белорусов среди пострадавших нет.

Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

– Среди погибших по информации следственного комитета МЧС России граждан Республики Беларусь нет. Мы надеемся, что не будет и потерь среди раненых. Потому что, в основном, следствие закончено, личности большинства людей установлены. Но, к сожалению, еще около десятка людей находятся в тяжелом состоянии без сознания, их личности устанавливаются.

В столичных клиниках сейчас – 52 пострадавших из Перми. В Институте Склифосовского продолжается борьба за жизнь каждого пациента. На больничных койках, в основном, молодые женщины с сильнейшими ожогами.

Анзор Хубутия, директор научно исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского:

– Это тяжелые ожоги дыхательных путей, ожоги глаз, и ожоги поверхностей тела. Ожоги очень глубокие и, к сожалению, очень обширные, где-то от 30 до 90% тела.

Что стало причиной трагедии – выясняется до сих пор. Не исключено и то, что фейерверки вовсе не были холодными, как заявлялось ранее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: причинение смерти и нарушение правил пожарной безопасности. Уже задержаны соучредитель, исполнительный директор и арт-директор кафе-бара «Хромая лошадь». Двое из предполагаемых виновников трагедии – собственник клуба и пиротехник – сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Марина Заббарова, начальник Управления следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пермскому краю:

– Когда в России закончится эта безалаберность? Как можно было устроить ресторан в помещении, в котором один выход такого размера? Как можно было устроить непонятно из чего сделанные потолки???

Клуб «Хромая лошадь» за несоблюдение правил пожарной безопасности штрафовали уже дважды, а как раз сегодня должна была прийти очередная проверка. К слову, нашлись и те, кто решил заработать на трагедии. Многие пермяки были шокированы смс-сообщениями, пришедшими на их мобильные телефоны. Неизвестные мошенники, пытаясь заработать на трагедии, призывают горожан «перевести деньги на специальный счет для лечения пострадавших.

Сегодня в память о погибших во всей России приспущены государственные флаги, все телеканалы в этот день отказались от развлекательных программ. В самой же Перьми, где траур длится уже три дня, к месту трагедии, которое до сих пор оцеплено, люди по-прежнему приносят цветы и иконы. Владельцы цветочных ларьков по собственной инициативе в эти дни снизили цены.