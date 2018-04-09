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«Христос воскрес!» Пасхальная неделя началась в Беларуси

09 апреля 2018 06:37
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Новости Беларуси. Пасхальную неделю встречают православные Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За Воскресением Христовым следуют дни, которые принято наполнять добрыми делами.

8 апреля наш Президент с сыном Николаем разделили радость главного библейского чуда с почетным Патриаршим Экзархом Беларуси митрополитом Филаретом. Общение прошло в душевной атмосфере. Александр Лукашенко и Владыка вместе поздравили с праздником всех православных.

«Христос воскрес!» Пасхальная неделя началась в Беларуси-1

Александр Лукашенко и митрополит Филарет вместе поздравили белорусский народ с Воскресением Христовым

Словами «Христос воскрес!» православные могут приветствовать друг друга еще 40 дней после Пасхи. Принято обмениваться и подарками.

Глава государства преподнес Владыке пасхальную корзину и яйцо, выполненное в технике сожской скани, а Филарет – икону «Воскресение Христово». В домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых Александр Лукашенко, сын Николай и митрополит Филарет зажги пасхальную свечу.

# общество # Фотофакт # Пасха

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