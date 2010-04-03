Христиане всего мира встречают главный праздник – Воскресение Христово

В этом году праздник Воскресения Христова отмечается сразу всеми христианскими конфессиями. Такое бывает раз в пять лет. Поэтому верующих у дверей храмов больше чем когда-либо. 3 апреля – Великая Суббота – последний день перед Пасхой.

Все богослужения посвящены пребыванию Иисуса Христа в гробу и его воскресению. Во время литургии священнослужители переоблачаются из темных одеяний в светлые, пасхальные. Меняются и все покрова, находящиеся в храме.

В 16.00 торжественное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе провел Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. На протяжение всего дня сюда идут и идут люди, чтобы окропить святой водой яйца, пасхи и куличи, сделанные накануне.

По народному поверью, бодрствование в ночь перед праздником предохраняет от болезней, обеспечивает богатый урожай и охотничью удачу. А чтобы быть здоровым, говорят в этот день надо умываться водой, в которую опущено крашенное или расписанное яйцо.

Пасхальные блюда для минских католиков в два часа дня благословил и глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич. Он провел церемонию в минском Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии. Людей было так много, что не всем удалось попасть в приход, многие ждали своей очереди на улице.

Освящение яиц, куличей, творожных пасок, мяса и вина будет проходить во всех крупных храмах Минска непрерывно и длится до 22.00. Вечером начнется главное богослужение литургического цикла православной и католической церквей – Навечерие Пасхи, которое сольется с началом торжественной пасхальной заутрени.

Полунощница в главном православном храме столицы намечена на 23:30. Однако верующие уже собрались в храме. С шести часов вечера в церкви читают книги Деяний святых апостолов. А примерно в 22.30 в Свято-Духов собор доставят Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Екатерина Расолько, телекомпания СТВ.