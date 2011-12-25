День, который дарит миллионам людей веру и надежду. Этой ночью последователи многих христианских конфессий встретили Рождество Христово.

У нас принято называть его католическим. Тем не менее, один из важнейших праздников для верующих сегодня отмечают не только католики, но и протестанты, представители румынской, болгарской, и многих других церквей. Поэтому правильнее было бы называть этот день Рождеством по григорианскому календарю.

Праздничные богослужения сегодня проходят сегодня во всех костёлах Беларуси. В Минске центром торжества стали Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии и Храм святых Симона и Елены. Встретить Рождество сюда пришли тысячи людей. Для них этот праздник — начало отсчета земной жизни Бога, пришедшего в мир, чтобы спасти человечество.

Христиан Беларуси, отмечающих сегодня Рождество Христово, поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что на протяжении двух тысячелетий этот праздник является для миллионов людей воплощением великой надежды и веры. Звон рождественских колоколов отогревает даже самые заледенелые сердца, вдохновляет на милосердные поступки и помогает еще глубже постичь извечный смысл евангельских заповедей, в основе которых — безграничная доброта и всепрощающая любовь, говорится в поздравлении.

Рождество Христово отмечают более миллиарда верующих по всему миру. Основные торжества этой ночью прошли в Вифлееме и Ватикане. В главном католическом храме планеты – соборе Святого Петра – праздничную мессу отслужил Папа Римский Бенедикт XVI. Сегодня в полдень понтифик обратился с традиционным рождественским посланием «Городу и Миру» и поздравил верующих с Рождеством Христовым на 70 языках.

Накануне, толпы паломников собрались и на Святой Земле в храме Рождества Христова в Вифлееме. Ведь это место, где, по преданию, появился на свет Иисус Христос. На Ясельной площади перед базиликой, установили особую иллюминацию, символизирующую Вифлеемскую звезду, которая привела трех волхвов к младенцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.