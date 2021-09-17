Хренин на закрытии учения «Запад-2021»: смогли определить перспективу, как будем двигаться дальше

Новости Беларуси. На Обуз-Лесновском полигоне 17 сентября прошло официальное закрытие белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своеобразной точкой завершившихся маневров стал своеобразный парад основных образцов бронетехники сухопутных войск Беларуси и России и награждение самых отличившихся участников.

Итак, неделю военнослужащие трех стран, Беларуси, России, Казахстана, демонстрировали слаженность и умелое владение техникой. Ночное десантирование, отражение наступления главных сил противника, маневренная оборона, нанесение удара по основным группировкам условного врага, контрдиверсионные действия – за эти семь дней участники учения «Запад-2021» явно показали слаженность и способность в любую минуту отстоять суверенитет и территориальную целостность Союзного государства. И это четкий и ясный сигнал для коллективного Запада. Всего в маневрах на территории двух стран были задействованы порядка 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, более 700 единиц боевой техники.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Когда будем подводить итоги, конечно, посмотрим, что у нас получилось хорошо, где у нас есть какие недостатки и что необходимо сделать. В ходе этого учения мы смогли сверить ориентиры в дальнейшей подготовке и строительстве наших вооруженных сил, определить перспективу, как будем двигаться дальше. Подводя итог, хочу сказать, что успешные подготовка, организация и проведение данного учения позволили с максимальной эффективностью выполнить и отработать все вопросы.