Хренин: Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного учения «Щит Союза – 2023»

Беларусь и Россия начинают подготовку к оперативному учению «Щит Союза». В графике оборонных ведомств это ключевое мероприятие 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замысел утвержден сегодня, 2 ноября, в ходе совместной коллегии министерств обороны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Щит Союза – 2023».