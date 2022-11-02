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Хренин: Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного учения «Щит Союза – 2023»

02 ноября 2022 13:23
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Беларусь и Россия начинают подготовку к оперативному учению «Щит Союза». В графике оборонных ведомств это ключевое мероприятие 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замысел утвержден сегодня, 2 ноября, в ходе совместной коллегии министерств обороны.

Хренин: Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного учения «Щит Союза – 2023»-1

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Щит Союза – 2023».

Хренин: Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного учения «Щит Союза – 2023»-4

Минск и Москва по-прежнему будут отражать военные угрозы сообща. План двустороннего сотрудничества на 2023 год уже сверстан. По итогам заседания Виктор Хренин и Сергей Шойгу выразили уверенность, что выполнение принятых решений будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества военных ведомств Беларуси и России в интересах укрепления обороноспособности Союзного государства.

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Хренин # Сергей Шойгу # Фотофакт

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