Хренин: Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного учения «Щит Союза – 2023»
Беларусь и Россия начинают подготовку к оперативному учению «Щит Союза». В графике оборонных ведомств это ключевое мероприятие 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замысел утвержден сегодня, 2 ноября, в ходе совместной коллегии министерств обороны.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Щит Союза – 2023».
Минск и Москва по-прежнему будут отражать военные угрозы сообща. План двустороннего сотрудничества на 2023 год уже сверстан. По итогам заседания Виктор Хренин и Сергей Шойгу выразили уверенность, что выполнение принятых решений будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества военных ведомств Беларуси и России в интересах укрепления обороноспособности Союзного государства.