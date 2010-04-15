Храп священника спас шведа от суицида

Житель Швеции, желавший покончить с собой, позвонил в службу психологической помощи и поменял планы, когда разговаривавший с ним священник уснул.

Как сообщает сообщает Reuters со ссылкой на сайт газеты The Australian, в два часа ночи по местному времени 44-летний мужчина позвонил по телефону горячей линии, пожаловавшись на «психологическую неустойчивость». После этого он был переведен на разговор с дежурившим в тот момент на линии пастором Церкви Швеции.

Священник два раза засыпал в течение разговора, а затем мужчину перевели в режим ожидания ответа консультанта на 10 минут. Так и не дождавшись ответа, мужчина повесил трубку и был настолько зол, что решил отбросить все мысли о самоубийстве. — Я слышал его тяжелое дыхание перед тем, как он проснулся, — сказал он.

Моника Экердаль Кьелстром, контролирующая работу пасторов Церкви Швеции, занимающихся оказанием психологической помощи, отметила, что подобное случалось и раньше. Она пообещала увольнять священников, которые засыпают во время разговоров с позвонившими. Однако хотя руководство пастором недовольно, можно все же сказать, что свой долг он выполнил, сообщает newsru.com.